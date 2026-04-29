Katarzyna Wajda po 16 latach małżeństwa rozstała się z Mateuszem Wajdą. Rozwód nie został jeszcze sfinalizowany. 29 kwietnia w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa. Aktorka pojawiła się na niej ze swoim nowym partnerem Bartłomiejem Kotschedoffem.

Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem. Gwiazda "Odwilży" może liczyć na wsparcie obecnego partnera

Informacja o rozstaniu aktorki i producenta filmowego pojawiła się 10 października 2025 roku. Media donosiły wówczas, że to Katarzyna Wajda złożyła pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa miała miejsce w listopadzie. Teraz byli partnerzy spotkali się ponownie na sali sądowej. Jak przekazał "Super Express", aktorce w tej ważnej chwili towarzyszył ukochany Bartłomiej Kotschedoff.

"Zakochani nie tylko nie odrywali od siebie rąk, ale nawet całowali się w oczekiwaniu na wejście na salę. (...) Kotschedoff otwarcie okazywał ukochanej uczucie, wspierając ją w rozwodowych trudach. Obejmował Katarzynę, starając się dodać jej otuchy, podał też partnerce kawę. A gdy usiedli przed salą, czule patrzył jej w oczy" - czytamy. Z informacji zdobytych przez "SE" wynika, że rozwód nadal nie został sfinalizowany, a sąd wyznaczył kolejny termin.

Katarzyna Wajda o Bartłomieju Kotschedoffie. "Wspieram go"

Wajda i Kotschedoff zagrali razem w serialu "Odwilż". Ich bohaterów łączy nie tylko wspólna praca, ale również... uczucie. Prywatnie aktorka stara się nie wypowiadać na temat relacji z Kotschedoffem. Swego czasu zrobiła jednak wyjątek. Podczas premiery filmu "Seks dla opornych" wypowiadała się o swoim ukochanym w samych superlatywach. "Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra. To wyjątkowe wydarzenie, jego premiera filmowa, więc go wspieram" - mówiła w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.