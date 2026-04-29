Mensah i Brzoska parą prezydencką? Słowa Omeny mogły zaskoczyć. "Zrobię więcej z tej pozycji"

Omenaa Mensah pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu "Z bliska" dla Gazeta.pl. W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan poruszyła m.in. temat relacji filantropki z Rafałem Brzoską oraz ich planów na przyszłość.
Omenaa Mensah była gościnią podcastu "Z bliska" dla Gazeta.pl. Wraz z Małgorzatą Rozenek-Majdan poruszyły wiele tematów dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego prezenterki. Prowadząca zapytała również Mensah o kwestię możliwego udziału w wyborach prezydenckich jej męża - biznesmena Rafała Brzoski. Tak zareagowała na te słowa.

Omenaa Mensah reaguje na pytanie o parę prezydencką. "Do tanga trzeba dwojga"

- Co powiesz tym, którzy widzieliby was jako parę prezydencką? - zapytała w pewnym momencie prowadząca. Filantropka od razu postawiła sprawę jasno. - Chyba raczej to się nie uda, bo do tanga trzeba dwojga w tej kwestii - podkreśliła w odpowiedzi. - Rafał nie chce być prezydentem Polski? - dopytała dalej Rozenek-Majdan. Mensah szczerze wyjawiła wtedy, jakie ma podejście do tej sprawy. 

- Śmiałam się ostatnio, bo moje dziewczyny w czasie wyjazdu integracyjnego wymyśliły dla mnie challenge, że to ja będę panią prezydent. A ja mówię: Ooo, podoba mi się ten pomysł! Natomiast powiem ci tak, jak Oprah Winfrey w jednym z podcastów: Zrobię znacznie więcej z tej pozycji, w której jestem - skomentowała dalej w wywiadzie. Przypomnijmy, że Brzoska również wypowiedział się na ten temat w podcaście "Z bliska" w 2025 roku. Przeczytacie o tym w artykule: "Rozenek zapytała Brzoskę, czy chciałby zostać prezydentem. Padła jasna odpowiedź".

Omenaa Mensah dosadnie o polskich rządzących. Wspomniała też o pierwszych damach

Dziennikarka postanowiła podzielić się także pewną uwagę na temat działań polskich polityków. - Natomiast to, czego chciałabym od naszych rządzących: Jeszcze więcej otwartości na ten świat, który praktycznie potrafi działać i żeby nie bali się wspólnych projektów. Ten sektor prywatny zatrudnia ponad 70 proc. obywateli i to jest ogromna siła. Nasi rządzący robią świetną rzecz, gdy się otwierają i są blisko, bo to daje większy impakt - zaznaczyła w podcaście Mensah.

 

Odniosła się również do wcześniejszych współprac z pierwszymi damami. - Ja byłam hejtowana, gdy zapraszałam Agatę Dudę do naszego centrum, a robiła wspaniałe rzeczy dla Ukrainy. Mam wspaniałe relacje z Jolantą Kwaśniewską. No i wierzę, że pani Marta Nawrocka przyjdzie i obejrzy naszą wystawę, która służy wspaniałym sprawom - skwitowała w rozmowie.

