Billy Joel odwołał koncerty z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

U artysty zdiagnozowano wodogłowie normotensyjne.

Nowe informacje o jego stanie przekazała jego była żona, Christie Brinkley.

Wyznała, jak dziś czuje się artysta, uspokajając fanów.

Billy Joel, czyli jedna z największych ikon światowej muzyki, w ubiegłym roku zaskoczył fanów decyzją o zawieszeniu działalności artystycznej. Powodem była diagnoza wodogłowia normotensyjnego, która zmusiła go do natychmiastowego skupienia się na leczeniu i rehabilitacji. Informacja o problemach zdrowotnych artysty poruszyła jego fanów na całym świecie, zwłaszcza że jeszcze kilka miesięcy wcześniej pojawiały się nagrania z koncertów, na których widać było, że nie czuje się najlepiej. Jak obecnie czuje się legendarny twórca? Głos zabrała jego była żona.

REKLAMA

Billy Joel zawiesił karierę z powodu choroby. Jak obecnie się czuje?

Po miesiącach ciszy nowe informacje o stanie artysty przekazała Christie Brinkley, była żona Billy'ego Joela. Mimo rozstania nadal łączą ich bardzo dobre relacje. Modelka w rozmowie z magazynem "Hello" uspokoiła fanów, zapewniając, że muzyk wraca do sił. Wystarczyło kilka słów. "Czuje się bardzo dobrze" - wspomniała krótko. Brinkley wspomniała również o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w Carnegie Hall w marcu 2026 roku. To właśnie tam ich córka, Alexa Ray Joel, wystąpiła podczas koncertu poświęconego twórczości swojego ojca. Dla rodziny był to niezwykle wzruszający moment i dowód na to, jak wielki wpływ Billy Joel wciąż wywiera na kolejne pokolenia artystów i fanów.

Córka Billy'ego zabrała głos. To mówiła o jego stanie zdrowia

Córka Billy'ego Joela, Alexa Ray Joel, wypowiedziała się na temat zdrowia ojca. Zapewniała w marcu 2026 roku, że jej tata poddaje się rehabilitacji i robi wyraźne postępy. Jak zdradziła, muzyk schudł i skrupulatnie trzyma się diety. - Regularnie korzysta z rehabilitacji i radzi sobie świetnie - przekazała "The Hollywood Reporter". Alexa Ray Joel nie kryje też dumy z jego determinacji. - Jestem z niego bardzo dumna. To prawdziwy twardziel, niezwykle wytrwały i zaangażowany w dbanie o zdrowie. Jest wojownikiem - wyznała.