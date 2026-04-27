Billy Joel przerwał karierę z powodu choroby. Była żona przekazała nowe informacje

Billy Joel od miesięcy nie występuje na scenie. Decyzja padła po diagnozie poważnej choroby neurologicznej. Teraz nowe wieści na temat stanu zdrowia legendarnego muzyka przekazała jego była żona, Christie Brinkley.
Billy Joel, czyli jedna z największych ikon światowej muzyki, w ubiegłym roku zaskoczył fanów decyzją o zawieszeniu działalności artystycznej. Powodem była diagnoza wodogłowia normotensyjnego, która zmusiła go do natychmiastowego skupienia się na leczeniu i rehabilitacji. Informacja o problemach zdrowotnych artysty poruszyła jego fanów na całym świecie, zwłaszcza że jeszcze kilka miesięcy wcześniej pojawiały się nagrania z koncertów, na których widać było, że nie czuje się najlepiej. Jak obecnie czuje się legendarny twórca? Głos zabrała jego była żona.

Billy Joel zawiesił karierę z powodu choroby. Jak obecnie się czuje?

 Po miesiącach ciszy nowe informacje o stanie artysty przekazała Christie Brinkley, była żona Billy'ego Joela. Mimo rozstania nadal łączą ich bardzo dobre relacje. Modelka w rozmowie z magazynem "Hello" uspokoiła fanów, zapewniając, że muzyk wraca do sił. Wystarczyło kilka słów. "Czuje się bardzo dobrze" - wspomniała krótko. Brinkley wspomniała również o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w Carnegie Hall w marcu 2026 roku. To właśnie tam ich córka, Alexa Ray Joel, wystąpiła podczas koncertu poświęconego twórczości swojego ojca. Dla rodziny był to niezwykle wzruszający moment i dowód na to, jak wielki wpływ Billy Joel wciąż wywiera na kolejne pokolenia artystów i fanów.

Córka Billy'ego zabrała głos. To mówiła o jego stanie zdrowia

Córka Billy'ego Joela, Alexa Ray Joel, wypowiedziała się na temat zdrowia ojca. Zapewniała w marcu 2026 roku, że jej tata poddaje się rehabilitacji i robi wyraźne postępy. Jak zdradziła, muzyk schudł i skrupulatnie trzyma się diety. - Regularnie korzysta z rehabilitacji i radzi sobie świetnie - przekazała "The Hollywood Reporter". Alexa Ray Joel nie kryje też dumy z jego determinacji. - Jestem z niego bardzo dumna. To prawdziwy twardziel, niezwykle wytrwały i zaangażowany w dbanie o zdrowie. Jest wojownikiem - wyznała.

