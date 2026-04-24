Pola Wiśniewska przechodzi trudny moment. Zmartwiła się o swoje zdrowie

Pola Wiśniewska zyskała rozpoznawalność za sprawą związku z Michałem Wiśniewskim. Para wzięła ślub w 2020 roku, jednak 18 marca tego roku wokalista potwierdził krążące od jakiegoś czasu plotki, że ich małżeństwa nie udało się uratować. Pola Wiśniewska przez kilka lat zyskała duże grono fanów na Instagramie, z którymi nadal jest w stałym kontakcie. Teraz podzieliła się dość niepokojącymi wieściami.

Pola Wiśniewska martwi się o zdrowie. Straciła na wadze ze stresu

Rozwód jest niezwykle trudną i bez dwóch zdań bardzo stresującą sytuacją. Nie ukrywa tego Pola Wiśniewska, która 24 kwietnia opublikowała na InstaStories nowe zdjęcie. Była partnerka Michała Wiśniewskiego zamieściła kadr, na którym widać, że waży obecnie 53,5 kg. Pola Wiśniewska jest zmartwiona nagłym spadkiem kilogramów i przyznała, że waży teraz za mało. "Nerwy, stres, brak snu i 5 kg za mało. Ktoś wie, jak mądrze przybrać na wadze?" - zwróciła się do fanów.

Dzień wcześniej ukazał wywiad z Polą Wiśniewską na kanale Małgorzaty Ohme. Była partnerka wokalisty pierwszy raz powiedziała otwarcie o rozwodzie i tym, z czym się ostatnio mierzy. Jak przyznała, sytuacja jest trudna nie tylko przez samo rozstanie, ale też ze względu na dzieci. - To jest wszystko dla mnie ciężkie, ale myślę, że też dlatego, że jest po prostu świeże i że potrzeba jednak trochę czasu na to, żeby te emocje opadły i żeby to wszystko się poukładało - przekazała. - To nie jest tylko kwestia rozwodu, ale w ogóle rozmowy z dziećmi, zmiana miejsca zamieszkania, więc ja to staram się tak wszystko to poukładać. To jest na moich barkach cały czas - dodała Pola Wiśniewska.

Pola Wiśniewska podzieliła się wyznaniem o "zaczynaniu od początku"

W tej samej rozmowie Pola Wiśniewska nie ukrywała, że miała nadzieję na stabilizację na etapie życia, w którym jest obecnie. - Ja zaczynam życie od początku. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mam 41 lat. (...) Nie ukrywam, miałam taki moment, że myślałam, kurczę, mam 40 lat, nie mam nic, zaczynam życie od zera, a to jest taki wiek, umówmy się, że już się chciałoby mieć coś, chciałoby się mieć stabilne życie, ułożone, spokojne. A tu znów przychodzi mi się po prostu szarpać - wyjawiła. Dodała jednak, że musi upłynąć więcej czasu, aby spojrzała na to inaczej. - Ale tak jak mówię, to jest kwestia perspektywy i tego czasu, który po prostu musi minąć - tłumaczyła.