Partnerka pożegnała Łukasza Litewkę. "Zawsze będę cię kochać"

Łukasz Litewka z Nowej Lewicy nie żyje. Poseł znany z zaangażowania społecznego i działalności charytatywnej, zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło po godzinie 13, gdy jadący na rowerze Litewka zderzył się z samochodem osobowym. Sprawa nadal jest badana, a w mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy upamiętniające zmarłego posła.

Ukochana pożegnała Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka został pożegnany także przez swoją partnerkę, Natalię. Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie, do którego dołączyła przejmujący wpis. "Dziś umarłam razem z tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę cię kochać. Do zobaczenia" - napisała ukochana posła. Na kadrze widać, jak polityk obejmuje swoją ukochaną.

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka należał do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia lewicy. Do Sejmu dostał się w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, zdobywając ponad 40 tysięcy głosów. Jego kampania odbiła się szerokim echem w całej Polsce - zamiast własnych zdjęć na plakatach wykorzystywał wizerunki psów ze schronisk, promując adopcję. Polityk dał się poznać przede wszystkim jako aktywny działacz na rzecz praw zwierząt oraz osób wykluczonych społecznie. Łączył działalność społeczną z pracą legislacyjną. W 2025 roku poinformował o wprowadzeniu zakazu trzymania psów na łańcuchach, który uznał za istotny krok w kierunku poprawy ochrony zwierząt.

Łukasz Litewka nie żyje. Doda zabrała głos po śmierci polityka

Obserwujący Dody wiedzą, że dobrze znała się z Litewką - postanowili połączyć siły w walce o prawa zwierząt w Polsce. Jeszcze niedawno byli widziani w Sejmie i ponadto gwiazda miała z politykiem kontakt telefoniczny. W dniu odejścia posła wokalistka pożegnała kolegę na Instagramie. "Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu" - napisała piosenkarka.

Szczególnie w "Galaktyce Plotek" wybrzmiało, jak gwiazda ceniła Litewkę. - Jest bystry, ma dużą inteligencję emocjonalną. (...) Wystarczy, że na niego spojrzę, a on od razu wie, o co chodzi... Od razu umiera ze śmiechu. Nie wiem, jak on to czyta, ale jest inteligentną osobą - przekazała Doda.