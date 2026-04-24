18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie przekazał, że rozwodzi się ze swoją żoną Polą. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania - mówił. Od tej pory w sieci pojawiało się mnóstwo spekulacji na temat rozstania pary. Teraz głos w sprawie rozwodu zabrała sama Pola Wiśniewska. W rozmowie z Małgorzatą Ohme zdradziła, jak się czuje po podjęciu tak trudnej decyzji.

REKLAMA

Pola Wiśniewska o rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. "Zaczynam życie od początku"

- To jest wszystko dla mnie ciężkie, ale myślę, że też dlatego, że jest po prostu świeże i że potrzeba jednak trochę czasu na to, żeby te emocje opadły i żeby to wszystko się poukładało - powiedziała na wstępie Pola. Ostatnie miesiące były dla jej rodziny wyjątkowo intensywne. - To nie jest tylko kwestia rozwodu, ale w ogóle wiesz, rozmowy z dziećmi, zmiana miejsca zamieszkania, więc ja to staram się tak wszystko to poukładać. To jest na moich barkach cały czas - dodała.

Była partnerka Wiśniewskiego mimo trudnych doświadczeń z optymizmem spogląda w przyszłość. - Ja zaczynam życie od początku. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mam 41 lat. (...) Nie ukrywam, miałam taki moment, że wiesz, myślałam, kurczę, mam 40 lat, nie mam nic, zaczynam życie od zera, a to jest taki wiek, umówmy się, że już się chciałoby mieć coś, chciałoby się mieć stabilne życie, ułożone, spokojne. A tu znów przychodzi mi się po prostu szarpać. Ale tak jak mówię, to jest kwestia perspektywy i tego czasu, który po prostu musi minąć - tłumaczyła.

21 kwietnia portal Pudelek przekazał nowe informacje o rozwodzie Wiśniewskich. "Pudelkowi udało się ustalić, że sprawa zakończenia małżeństwa celebrytów już jest w toku. Do Sądu Okręgowego w Warszawie oficjalnie został złożony pozew o rozwód" - mogliśmy przeczytać. "Fakt" postanowił skontaktować się z Polą i wypytać, kto złożył papiery. "Ja" - odparła krótko bez wchodzenia w szczegóły.