A jednak! Doda ma nowego ukochanego. Od razu postawiła mu jasne warunki

Wygląda na to, że w życiu uczuciowym Dody znów sporo się dzieje. Artystka w najnowszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski potwierdziła krążące od jakiegoś czasu doniesienia o nowym partnerze. Po serii głośnych relacji wiele wskazywało na to, że wokalistka będzie unikać opowiadania o nowej relacji. Tym razem podchodzi do niej znacznie bardziej ostrożnie i z wyraźnym dystansem. Okazało się, że już na wstępie Doda poprosiła partnera o podpisanie dokumentu.

Jak się okazało, nowy rozdział miłosny w życiu gwiazdy zaczyna się od bardzo konkretnych zasad. Doda zdradziła, że jej obecny partner już na starcie musiał podpisać specjalny dokument dotyczący poufności. Tym samym piosenkarka jasno dała do zrozumienia, że wyciągnęła wnioski z wcześniejszych doświadczeń i nie zamierza ponownie narażać swojego życia prywatnego na medialne zamieszanie. Jej granice w tym zakresie są jasne. - Nigdy w życiu nie wejdę w związek bez lojalki. To był mój błąd, że przez tyle lat... Teraz mam podpisaną - wyznała Doda w rozmowie z Wirtualną Polską.

Doda ma dobre relacje z jednym z byłych partnerów

Doda wyznała w mediach społecznościowych, że ma dobry kontakt zarówno z dawnym partnerem Damianem, jak i byłą dziewczyną. W rozmowie z Plotkiem wyznała, w czym tkwi sekret relacji z ekspartnerami. - No nie wiem, po prostu są dobrymi ludźmi. Nigdy mi nic złego nie zrobili. Oczywiście są zawsze różne powody rozstań i one są bolesne na tamten moment, ale później, jak patrzysz wstecz po 10, 20 latach, to liczy się to wszystko, jak się zachowaliśmy po rozstaniu i oni wszyscy zachowali się bardzo dobrze, więc nie mam żadnych problemów w związku z nimi, ani oni ze mną - wyjaśniła Doda. Dodała, że wspierają się i są dobrymi znajomymi.