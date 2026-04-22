Maria Jeleniewska jest obecnie jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Szerszą rozpoznawalność w naszym kraju przyniósł jej również udział w "Tańcu z gwiazdami", w którym u boku Jacka Jeschke wygrała Kryształową Kulę. Marysia chętnie udziela się w mediach społecznościowych i jeszcze do niedawna często publikowała zdjęcia oraz nagrania ze swoim narzeczonym Kubą Nowosińskim. Niestety 19 kwietnia influencerka potwierdziła, że się rozstali. Teraz pokazuje, jak sobie z tym radzi.

REKLAMA

Maria Jeleniewska pokazuje codzienność po zerwaniu. "Kolejna nieprzespana noc z emocji"

21 kwietnia Jeleniewska opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalne nagranie, na którym pokazała, jak radzi sobie po rozstaniu z ukochanym. Nie kryje, że jest jej ciężko. - Drugi dzień po rozstaniu i kolejna nieprzespana noc z emocji. Powtarzam sobie, że muszę zająć czymś swoją głowę i wyjść z domu, do ludzi, żeby nie zatracić siebie - zaczęła na filmiku Marysia, pokazując swoją poranną rutynę.

Influencerka zaprezentowała dalej, jak spędza dzień - udała się m.in. na trening oraz przygotowała się do wyjazdu ze znajomymi. Jeleniewska wyznała, że niebawem czeka ją także przeprowadzka. - Niedługo też na pewno czeka mnie przeprowadzka i wiem, że dobrze mi to zrobi. Zacząć nowy etap w nowym miejscu z nową energią. (...) Nagrywanie od lat daje mi najwięcej radości, więc cieszę się, że mogę w to uciec i mam wokół siebie ludzi, którzy pomogą mi nie stać teraz w miejscu - dodała na koniec nagrania, pokazując się u boku znajomych, którzy poprawiają jej humor w trudnym okresie.

Tak Maria Jeleniewska ogłosiła rozstanie z narzeczonym

Przypomnijmy, że Jeleniewska postanowiła ogłosić rozstanie z ukochanym poprzez oświadczenie w mediach społecznościowych. Co ważne, w poprzedzających to tygodniach mocno ograniczyli swoją aktywność, przez co fani zaczęli spekulować na temat końca ich związku. "Cześć, przez ostatnie pięć lat dzieliliśmy się z Wami naszą codziennością. Czujemy się więc zobowiązani poinformować, że w tym tygodniu nasz związek się zakończył. Rozstajemy się w zgodzie i wzajemnym szacunku. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej drodze, dziękujemy za Wasze wsparcie i obecność przez ten cały czas" - poinformowała w odpowiedzi na plotki influencerka.