Opozda reaguje na oświadczenie Królikowskiego. "Komuś pali się grunt pod nogami"

We wtorek 21 kwietnia Antoni Królikowski wydał obszerne oświadczenie. Z jego słów wynikło, że chce pozwać Joannę Opozdę. Nie trzeba było długo czekać na reakcję z jej strony. Celebrytka tego samego dnia zabrała głos w mediach społecznościowych.
Joanna Opozda nie zamierza siedzieć cicho. Nie jest obojętna wobec oświadczenia (prawie) byłego męża. Pokusiła się o nieco krótszą wypowiedź. "Ja - spokojny wieczór, a komuś pali się grunt pod nogami, bo po czterech latach pomawiania mnie i mojej rodziny prawda zaczyna wychodzić na jaw. Niektórzy w panice wybierają atak i kłamstwa, które nie robią już na mnie żadnego wrażenia. Prawda jest po mojej stronie - ja to wiem i ty też to wiesz. W mediach mogą pisać, co chcą, nawet że żyję na Marsie i żywię się energią słoneczną. Do zobaczenia w sądzie" - napisała wprost na InstaStories.
Joanna Opozda nie omieszkała dodać również odpowiedniej muzyki. Do swojej relacji załączyła piosenkę Taylor Swift - "Karma". Następnie wrzuciła swoje zdjęcie z Gali Osobowości i Sukcesów Roku. Tym razem fani usłyszeli utwór Lily Allen - "F**k you". Co sądzicie?
Antoni Królikowski w długiej wypowiedzi przekazał, że obecnie rozmawia ze swoją byłą ukochaną tylko przez prawników, ponieważ, jak twierdzi, "nie ma woli porozumienia, a każdy kontakt kończy się atakami". Wypowiedział się na temat zarzutów Opozdy, zgodnie z którymi miał nie interesować się synem, gdy ten był w szpitalu. "Byłem w stałym kontakcie z lekarzami, którzy cały czas wskazywali, jaki jest stan ogólny dziecka, szczegółowo wyjaśnili mi, dlaczego i w jakim stanie syn trafił do szpitala, co odbiega od przekazu medialnego Joanny. Apeluję, by zaprzestała upubliczniać dane medyczne Vincenta. Złożyłem w tej sprawie dowody w sądzie, który najlepiej oceni tę sytuację" - napisał. Całe oświadczenie znajdziecie TUTAJ.