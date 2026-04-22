Paulina Krupińska od 2014 roku jest w związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Para pobrała się cztery lata później i doczekała razem dwójki dzieci - Antoninę i Jędrzeja. Para cały czas ma ręce pełne roboty. Prezenterka na co dzień w duecie w Damianem Michałowskim prowadzi "Dzień dobry TVN", a także współprowadzi z Janem Pirowskim "Mam talent!". Muzyk zasiada za to w jury "Must be the music". Mimo napiętego terminarza, para chętnie dzieli się kulisami życia w mediach społecznościowych. Tym razem modelka pokazała, jak wygląda jej codzienność z mężem. Internauci nie kryją zazdrości.

Paulina Krupińska raczy obserwatorów na Instagramie filmikami z życia codziennego. Większość z nich dotyczy pracy, choć część z nich dotyczy również najbliższych prezenterki. Na wielu nagraniach nie brakuje jej męża. Modelka podzieliła się urywkiem, na którym Karpiel-Bułecka gra na skrzypcach i śpiewa. "No więc u nas normalnie" - przekazała w poście. Krupińska postanowiła również zażartować. - Jeżeli myślicie, że żyjąc z muzykiem, słuchasz sobie pięknych melodii i on śpiewa ci do ucha romantyczne piosenki, to się mylisz - powiedziała w żartobliwym tonie.

Internauci ruszyli do komentowania. Wielu z nich nie kryło, że zazdrości prezenterce. "Darmowy koncert w salonie? Niektórzy muszą za to płacić!", "Też bym chciała, żeby mi ktoś tak zagrał i zaśpiewał. Pan Sebastian pięknie to robi!", "Ale super!" - pisali zachwyceni obserwatorzy prezenterki.

Paulina Krupińska czekała na ten dzień od pięciu lat

W 2021 roku prezenterka postanowiła zmienić swój uśmiech - zdecydowała się założyć aparat ortodontyczny. "Po ładnych paru latach założyłam aparat. Zbierałam się do tego i bardzo długo nie mogłam się zdecydować. Założyłam przezroczyste nakładki" - pisała przed laty. Po pięciu latach w końcu mogła go zdjąć. W połowie kwietnia Krupińska poinformowała o zakończeniu tego etapu. "Dzielny pacjent. Koniec aparatu ortodontycznego" - napisała na InstaStories.