Nie da się ukryć, że w świecie show-biznesu trudno o długie i stabilne relacje. Historia Szymona Majewskiego i jego żony Magdaleny przyciąga uwagę fanów. Para właśnie świętuje 33. rocznicę ślubu, a dziennikarz postanowił uczcić ten moment w wyjątkowy sposób. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiła się archiwalna fotografia ukochanej, która pokazuje, jak wyglądała wiele lat temu.

REKLAMA

Szymon Majewski pokazał żonę na zdjęciu sprzed lat. Tak kiedyś wyglądała

Choć małżonkowie rzadko pojawiają się na branżowych wydarzeniach, ich związek od lat uchodzi za jeden z najbardziej zgodnych w polskim show-biznesie. Szymon i Magdalena Majewscy wychowali dwójkę dzieci i konsekwentnie trzymają swoje życie prywatne z dala od medialnego szumu. Tym bardziej publikacja starego zdjęcia żony stała się dla fanów niespodzianką i przypomnieniem, jak długą drogę przeszli razem. "33 lata. Sz+M=WMN. #żona #mąż #wciąż" - napisał dziennikarz w opisie. "Wspaniale, gratulacje, nieustającej miłości i zrozumienia", "Szacun", "Nie dziwię się, że pan się tak zakochał i odkochać się nie może", "Gratuluję i życzę państwu Majewskim kolejnych pięknych lat razem" - pisali zachwyceni fani.

Romantyczna historia poznania Szymona Majewskiego i jego żony. "Byłem zakochany już po godzinie"

Para poznała się w 1989 roku. Jak się okazało, miała to być miłość od pierwszego wejrzenia. - Byłem zakochany tak bardzo, że mogłem nie jeść, nie pić, a nawet przestać oddychać. Miała na imię Magda. Właściwie byłem zakochany już po godzinie, ale nie chciałem jej tego mówić, żeby nie wyjść na psychopatę - zdradził Szymon Majewski w rozmowie z portalem Aleteia.

Jakie było pierwsze spotkanie? - Spóźniła się na lekcję i usiadła obok mnie, myśląc, że jestem dziewczyną, bo miałem długie włosy. Przewijała ołówkiem kasetę Siouxsie and the Banshees. Mówię, że to moja muza, a ona się zorientowała, że jestem chłopakiem. Natychmiast się we mnie zakochała. Po tygodniu byliśmy razem i jesteśmy do tej pory - wyznał dziennikarz w "Dzień dobry TVN".