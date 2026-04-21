Misiek Koterski i Marcela Leszczak rozstali się pod koniec 2025 roku po kilku latach związku. Para doczekała się wspólnie syna Fryderyka, który obecnie naprzemiennie spędza czas z rodzicami. Zarówno Koterski, jak i Leszczak znaleźli już jednak miłość u boku nowych partnerów. W najnowszym poście w mediach społecznościowych aktor postanowił podzielić się kadrem właśnie z ukochaną. Uwagę przykuwa jednak komentarz jednej z jego obserwatorek.

"Czas leczy rany" - napisał gwiazdor pod nowymi fotografiami na jego profilu. Ze względu na fakt, iż dba on o prywatność aktualnej partnerki, widzimy na nich jedynie dłonie i nogi kobiety. Koterski opublikował kadry z ich wspólnego wyjścia do opery. W komentarzach pod nimi prędko pojawiło się wiele wpisów internautów, którzy nie kryli, że post aktora ich podzielił. Znajdziecie je w artykule: "Koterski całuje kobiecą dłoń. Spójrzcie na podpis".

Na jeden z komentarzy Koterski postanowił przy tym nawet odpisać. Wszystko przez fakt, iż pewna internautka postanowiła wytknąć mu, że jego zachowanie nie jest zgodne z wartościami chrześcijańskimi. "Po katolicku, nowa d**a co rok" - skwitowała użytkowniczka. "Bóg tak chciał" - odpowiedział jej krótko aktor, zamieszczając do tego uśmiechniętą buźkę.

Przypomnijmy, że zdjęcia Koterskiego z nową ukochaną ujrzały światło dzienne jeszcze na początku kwietnia, w okolicy Wielkanocy. Aktor wybrał się wtedy z partnerką do Sopotu, co nie umknęło uwadze paparazzi. "Wyszli z luksusowego hotelu nad samym morzem, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Po krótkim spacerze ukochana aktora zaopatrzyła ich też w słodkości z pobliskiej cukierni. Szybko wróciła z nimi do ich apartamentu (...)" - mogliśmy przeczytać w relacji reportera "Super Expressu". Ich zdjęcia znajdziecie w artykule: "Misiek Koterski wyjechał z nową ukochaną do Sopotu. Tak spędzali razem czas".