Maria Jeleniewska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego internetu. W mediach społecznościowych śledzą ją miliony obserwujących, a sama influencerka korzysta z zasięgów - pojawia się w wielu kampaniach reklamowych, a także programach. W zeszłym roku wzięła udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" i w parze z Jackiem Jeschke sięgnęła po Kryształową Kulę. Cały czas wspierał ją ukochany, Kuba Nowosiński. W sieci pojawiły się jednak plotki, jakoby ich związek się zakończył. Doniesienia się potwierdziły. 19 kwietnia Maria Jeleniewska wydała oświadczenie.

Jeleniewska ma radę dla przyszłego zwycięzcy TzG. Wtem wspomniała o Bagim

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński tworzyli parę przez pięć lat. W sieci pojawiły się jednak pogłoski, jakoby ich związek był już przeszłością. Sami influencerzy przez pewien czas milczeli, choć publikowali wymowne treści, sugerujące rozstanie. W końcu Jeleniewska zdecydowała się wydać oświadczenie. "Cześć, przez ostatnie pięć lat dzieliliśmy się z Wami naszą codziennością. Czujemy się więc zobowiązani poinformować, że w tym tygodniu nasz związek się zakończył. Rozstajemy się w zgodzie i wzajemnym szacunku. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej drodze, dziękujemy za Wasze wsparcie i obecność przez ten cały czas" - przekazała poprzez InstaStories.

Tydzień przed ogłoszeniem rozstania Jeleniewska opublikowała nagrania, na którym kroczy po parkiecie "Tańca z gwiazdami", śpiewając popularny utwór "Dracula" zespołu Tame Impala. U jej boku na filmiku pojawia się partner. "Nasza reakcja na plotki, że się rozstaliśmy" - napisała influencerka. Kolejne dni przyniosły jednak zaskakujący obrót sprawy. Jeleniewska pokazała się w samochodzie, śpiewając przy tym poruszający utwór Kaśki Sochackiej. "Po każdej burzy wychodzi słońce" - napisała.

Nowosiński nie pozostał dłużny. Zaczął relacjonować samotną podróży do ciepłego kraju. Na nagraniu ruszał ustami do utworu Ariany Grande "We can’t be friends". Podpis, który pojawi się przy okazji filmiku, również dawał do myślenia. "Tak będzie lepiej" - skwitował influencer.