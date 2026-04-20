Katarzyna Skrzynecka jest w szczęśliwej relacji z Marcinem Łopuckim. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2009 roku. Doczekali się córki, której nadali wyjątkowe imię - Alikia Ilia. Niewiele osób pamięta, że aktorka ma za sobą ogromny zawód miłosny. W 2003 roku wzięła ślub ze Zbigniewem Urbańskim, byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji, prezenterem i dziennikarzem. Dlaczego ich relacja nie przetrwała próby czasu?

W 2006 roku w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o kryzysie w małżeństwie Skrzyneckiej i Urbańskiego. Aktorka potwierdziła plotki o rozstaniu z ukochanym. "W niczym nie zawiodłam ani jako żona, ani jako przyjaciel. Nigdy nie zaniedbałam naszego związku, uczuć, wspólnego domu ani czasu dla rodziny. Widać Zbyszek znalazł powody, dla których nie czuł się w tej rodzinie szczęśliwy. Nie było mi dane ich jasno poznać" - przekazała w oświadczeniu przesłanym do "Faktu".

Po latach aktorka wróciła do tematu rozstania i publicznie zasugerowała rzekomą zdradę Urbańskiego. - Na etapie, kiedy byliśmy małżeństwem, Zbyszek cały czas twierdził, że nie [zdradził mnie - przyp.red.], a ja wierzyłam, chociaż miałam różne przesłanki z różnych stron. Partnerka mojego męża od dawna sama o tym mówiła, ona tego nie kryła i rozmawiała o tym oficjalnie z wieloma osobami z naszej wspólnej pracy, bo obie pracowałyśmy w TVN. W związku z czym to była rzecz powszechnie wiadoma wszystkim, tylko nie mnie - opowiadała w programie "Zrozumieć kobietę".

Były mąż Skrzyneckiej odniósł się do słów na temat rzekomej zdrady. Stwierdził, że aktorka miała mijać się z prawdą. "Bzdury! Według Kasi moje kontakty z innymi kobietami to zdrada, a w jej przypadku jej kontakty z mężczyznami nazywa już tylko przyjaźnią" - komentował w 2012 roku dla "Faktu". Wspomniał także o rozwodzie. "Mam inną historię naszego życia. Jeśli twierdzi, że ją zdradzałem, to szkoda, że nie powiedziała tego w sądzie na rozprawie rozwodowej, bo przecież dostałaby rozwód z mojej winy. Ale wtedy siedziała cicho, zastanawiające, prawda?" - mówił. Warto zaznaczyć, że para rozwiodła się w 2007 roku.