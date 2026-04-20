Życie prywatne Michała Szpaka od lat pozostaje tajemnicą, nawet dla jego najwierniejszych fanów. Dopiero teraz wokalista zdecydował się ujawnić szczegóły swojego życia uczuciowego. 35-latek opowiedział o związku, który miał na niego największy wpływ, a który zakończył się bolesnym rozstaniem.

Michał Szpak otworzył się na temat rozstania. "Zostaliśmy przyjaciółmi"

Podczas rozmowy z Plejadą, przy okazji premiery singla "Fire" zapowiadającego jego czwarty album, Szpak po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o kulisach tej relacji. Podkreślił, że choć w utworze historia kończy się szczęśliwie, w rzeczywistości było inaczej. - Śpiewam o walce o bardzo ważną dla mnie relację. Tylko w "Fire" zakończyła się ona happy endem, w moim życiu - nie do końca. Chociaż po czasie stwierdzam, że nie mogę tak powiedzieć. Owszem, miłość nie przetrwała, ale rozstaliśmy się i zostaliśmy przyjaciółmi. Myślę, że to też jest sukces - wyznał.

Michał Szpak o bolesnych przeżyciach w związku. "Dużo mnie to kosztowało"

Jak tłumaczył Szpak, brak jasności w relacji utrzymujący się przez dłuższy czas, powodował u niego poczucie uwięzienia i ogromne emocjonalne zmęczenie. - To była najważniejsza, najdłużej trwająca i wzbudzająca największe emocje relacja w moim życiu. A jednocześnie - najbardziej zatruta. Przez długi czas to, co było między nami, było niedopowiedziane. Czułem się jak w więzieniu - przyznał po latach.

Szpak przyznał również, że mimo wielu okazji do poznawania nowych osób i flirtu, pozostawał lojalny i uczciwy wobec partnera. - Mimo że miałem mnóstwo okazji do poznania kogoś nowego czy flirtu, byłem lojalny i uczciwy. Byłem zablokowany przez uczucia do tej osoby, co było strasznie toksyczne. Nie do końca wiedziałem, na czym stoimy, ale nie wyobrażałem sobie życia z kimś innym. Dużo mnie to kosztowało - wyjaśnił. Piosenkarz ujawnił, że związek trwał rok i z czasem zrozumiał, że idealizował tę relację. Dopiero konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością pozwoliła mu przyjąć do wiadomości, że nie są sobie pisani.