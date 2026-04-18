Marina złożyła życzenia urodzinowe Szczęsnemu. "Kochanie..."

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Wokalistka i bramkarz stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku. Uroczystość odbyła się w Grecji. Dwa lata później zostali rodzicami syna Liama, a w 2024 roku na świat przyszła ich córka Noelia. Marina często chwali się w mediach społecznościowych rodzinnymi kadrami. Warto wspomnieć, że jej instagramowy profil obserwuje ponad milion użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka złożyła życzenia urodzinowe mężowi.

Marina złożyła życzenia Wojciechowi Szczęsnemu. Co za słowa. "Ty wiesz"

Marina opublikowała na instagramowym profilu rodzinny kadr z mężem i dziećmi. W opisie zwróciła się do Wojciecha Szczęsnego. "Happy Birthday. Kochanie, Ty wiesz" - przekazała Marina. Pod publikacją nie zabrakło także życzeń od internautów. "Oby cię poczucie humoru nigdy nie opuszczało", "100 lat dla szczęściarza", "100 lat inspiracjo, motywacjo, autorytecie i legendo! Nie zmieniaj się, Wojtek", "Wszystkiego najpiękniejszego Wojtek! Dziękujemy, że możemy żyć w twoich czasach! Na zawsze, nasza legenda", "Wszystkiego najlepszego dla Szczęsnego! Jest radością dla drużyny. Mam nadzieję, że zostanie w Barcelonie i życzę mu wielu szczęśliwych lat", "Wszystkiego dobrego", "Sto lat" - pisali.

Marina wyjawiła, jakim ojcem jest Wojciech Szczęsny. "Jest to trudne"

W październiku porozmawialiśmy z Mariną. Wokalistka opowiedziała o swojej rodzinie oraz o tym, jakim ojcem jest Wojciech Szczęsny. - Na pewno ja go challenguję i na pewno wymyślam mu nowe zadania (...). On się świetnie z nich wywiązuje. (...) Wojtek jest niesamowicie wrażliwym, uczuciowym tatą i walczy, żeby być konsekwentnym (...), ale jest to trudne, jak się tak bardzo kocha swoje dzieci i chce się im dać cały świat na dłoni, co nie zawsze równa się dobrze. Ale walczymy i nawzajem się wspieramy - podkreśliła Marina. Wspomniała także o tym, że oboje uczą się bycia rodzicem każdego dnia. - Najcięższa rola naszego życia - skwitowała.