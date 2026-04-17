Powrót na stronę główną

Koroniewska sama wyskoczyła imprezę. Takiej reakcji Dowbora chyba się nie spodziewała

Joanna Koroniewska wybrała się na wernisaż Top Charity Art 2026 sama. Zanim jednak wyszła, nagrała krótką rozmowę z mężem. Miała zaskakujący przebieg.
Fot. Instagram/@joannakoroniewska

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat publikują razem komediowe filmiki w mediach społecznościowych. Uchodzą za niezwykle zgraną parę, która ma poczucie humoru i potrafi świetnie ukazać codzienność. Tym razem się rozdzielili i 16 kwietnia aktorka w pojedynkę pojawiła się na Top Charity Art 2026. Tutaj zobaczycie, jak się tam prezentowała: Top Charity Art 2026. Mensah w prześwitującej sukience. Spójrzcie na Pazurów. To mogło wzbudzić podejrzenia co do małżonków. Opublikowali oni nagranie tuż przed wyjściem Koroniewskiej z domu. Ten filmik mówi wszystko. 

Zobacz wideo Koroniewska rzadko mówi o córkach. Tak reagują na reelsy Dowborów

Koroniewska i Dowbor postanowili nagrać filmik, który pokazuje ich krótką rozmowę tuż przed wyjściem aktorki z domu. Już na wstępie widzimy napis: "Kiedy on nie zwraca na ciebie uwagi". - Mogę tak iść na imprezę? - pyta na wstępie wystylizowana Koroniewska, na co jej mąż reaguje uniesieniem kciuka w górę i mówi tylko "super". - Ale wiesz, że tam są młodzi, fajni mężczyźni? W ogóle nie będziesz zazdrosny? - dopytywała aktorka. - Przecież i tak w drugim zdaniu zaczniesz pokazywać zdjęcia naszych dzieci, nasze wspólne zdjęcia z wakacji - skomentował Dowbor. - Ale będą też starsi, przystojni faceci. Samotni - odgryzła się aktorka. - O tych to już w ogóle nie jestem zazdrosny - usłyszała w odpowiedzi. - A dlaczego? - zapytała zaskoczona Koroniewska. - Bo dla nich to ty jesteś za stara - skwitował dziennikarz. 

 

Małżeństwo jest bardzo aktywne w sieci i spędza sporo czasu w mediach społecznościowych. Maciej Dowbor w rozmowie z reporterką Plotka odniósł się do tego, jak się ma to do wychowywania dzieci. Doczekał się bowiem z żoną dwóch córek. - Powiem szczerze, że nasze dzieci wiedzą, że spędzamy dużo czasu w telefonie, ale to nasza praca. Też im to tłumaczymy. Ale oczywiście, żyjemy w czasach, gdy trudno ograniczać aż tak bardzo kontakt młodzieży z technologią - stwierdził dziennikarz.

- Kiedyś nieumiejętność czytania wykluczała, teraz ta nieznajomość technologii też wyklucza. Tak długo, jak to jest dostępne masowo dla młodzieży, no to trudno sobie wyobrazić, że dzieciakowi powiemy: "nie nie, ty nie możesz" - tłumaczył. - Młodsza córka nie jest na tym etapie, ale starsza ma 17 lat, to jak mogę jej zabronić - dodał, wyjaśniając, że mogłoby to jej ograniczyć kontakt z rówieśnikami. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.