Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat publikują razem komediowe filmiki w mediach społecznościowych. Uchodzą za niezwykle zgraną parę, która ma poczucie humoru i potrafi świetnie ukazać codzienność. Tym razem się rozdzielili i 16 kwietnia aktorka w pojedynkę pojawiła się na Top Charity Art 2026. Tutaj zobaczycie, jak się tam prezentowała: Top Charity Art 2026. Mensah w prześwitującej sukience. Spójrzcie na Pazurów. To mogło wzbudzić podejrzenia co do małżonków. Opublikowali oni nagranie tuż przed wyjściem Koroniewskiej z domu. Ten filmik mówi wszystko.

Zobacz wideo Koroniewska rzadko mówi o córkach. Tak reagują na reelsy Dowborów

Joanna Koroniewska wychodzi sama na branżowe wydarzenie. Co na to Maciej Dowbor?

Koroniewska i Dowbor postanowili nagrać filmik, który pokazuje ich krótką rozmowę tuż przed wyjściem aktorki z domu. Już na wstępie widzimy napis: "Kiedy on nie zwraca na ciebie uwagi". - Mogę tak iść na imprezę? - pyta na wstępie wystylizowana Koroniewska, na co jej mąż reaguje uniesieniem kciuka w górę i mówi tylko "super". - Ale wiesz, że tam są młodzi, fajni mężczyźni? W ogóle nie będziesz zazdrosny? - dopytywała aktorka. - Przecież i tak w drugim zdaniu zaczniesz pokazywać zdjęcia naszych dzieci, nasze wspólne zdjęcia z wakacji - skomentował Dowbor. - Ale będą też starsi, przystojni faceci. Samotni - odgryzła się aktorka. - O tych to już w ogóle nie jestem zazdrosny - usłyszała w odpowiedzi. - A dlaczego? - zapytała zaskoczona Koroniewska. - Bo dla nich to ty jesteś za stara - skwitował dziennikarz.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dużo czasu spędzają w sieci. Ograniczają do niej dostęp córkom?

Małżeństwo jest bardzo aktywne w sieci i spędza sporo czasu w mediach społecznościowych. Maciej Dowbor w rozmowie z reporterką Plotka odniósł się do tego, jak się ma to do wychowywania dzieci. Doczekał się bowiem z żoną dwóch córek. - Powiem szczerze, że nasze dzieci wiedzą, że spędzamy dużo czasu w telefonie, ale to nasza praca. Też im to tłumaczymy. Ale oczywiście, żyjemy w czasach, gdy trudno ograniczać aż tak bardzo kontakt młodzieży z technologią - stwierdził dziennikarz.

- Kiedyś nieumiejętność czytania wykluczała, teraz ta nieznajomość technologii też wyklucza. Tak długo, jak to jest dostępne masowo dla młodzieży, no to trudno sobie wyobrazić, że dzieciakowi powiemy: "nie nie, ty nie możesz" - tłumaczył. - Młodsza córka nie jest na tym etapie, ale starsza ma 17 lat, to jak mogę jej zabronić - dodał, wyjaśniając, że mogłoby to jej ograniczyć kontakt z rówieśnikami.