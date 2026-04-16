W styczniu tego roku Brooklyn Beckham odniósł się do krążących od miesięcy doniesień na temat rozłamu w jego rodzinie. W social mediach opublikował obszerne oświadczenie, w którym ujawnił, jak naprawdę wyglądają jego relacje z rodzicami. Padło w nim wiele mocnych słów. Brooklyn ujawnił między innymi, że po raz pierwszy "nie jest kontrolowany", a przez lata jego rodzice "narzucali narrację na temat rodziny". "W ostatnim czasie na własne oczy widziałem, jak daleko potrafią się posunąć, by chronić swój wizerunek, nawet poświęcając niewinnych ludzi" - pisał. Teraz w końcu głos zabrała Victoria Beckham.

Victoria Beckham udzieliła wywiadu. Została zapytana o Brooklyna

Do tej pory ani Victoria Beckham, ani David Beckham nie komentowali wprost oświadczenia swojego syna. Teraz w końcu projektantka postanowiła przerwać milczenie. Udzieliła wywiadu "WSJ. Magazine", w którym została zapytana o to, jak obecnie wygląda jej relacja z synem. Victoria Beckham udzieliła wyjątkowo wymijającej odpowiedzi. Nie wymieniła imienia syna, za to stwierdziła, że wraz z mężem zawsze starali się być jak najlepsi dla swoich dzieci.

"Zawsze staraliśmy się być najlepszymi rodzicami, jakimi mogliśmy być. I wiecie, jesteśmy osobami publicznymi już od ponad 30 lat i wszystko, co kiedykolwiek próbowaliśmy robić, to chronić i kochać nasze dzieci. I na tym chciałabym zakończyć ten temat" - powiedziała.

Brooklyn Beckham wbił szpilę swojej mamie. To opublikował w Dniu Matki

Można się spodziewać, że Beckhamowie nie utrzymują obecnie kontaktów ze swoim synem. Jakby tego było mało, Brooklyn postanowił wbić szpilę swojej mamie w Dzień Matki. Z tej okazji opublikował zdjęcie swojej teściowej, Claudii Heffner Peltz. "Wszystkiego najlepszego dla najlepszej teściowej. Kocham cię bardzo i mam nadzieję, że miałaś niesamowity dzień" - napisał w mediach społecznościowych młody Beckham i opublikował do tego wspólne zdjęcie ze swoją żoną Nicolą Peltz oraz właśnie jej mamą. O swojej mamie nie wspomniał ani słowem.

Co więcej, Beckham już kilka miesięcy temu zablokował swoich rodziców w social mediach. Poprzez oświadczenie, które opublikował w styczniu tego roku, Brooklyn całkowicie odciął się od rodziny.