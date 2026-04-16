Paweł Deląg i młodsza od niego o około 20 lat partnerka Patrycja Komorowska tworzą zgraną parę już od kilku lat. Pod koniec marca ogłosili, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Przypomnijmy, że aktor ma już dwóch synów z poprzednich związków. Komorowska jest teraz dość aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i filmy, na których pokazuje swoją ciążową sylwetkę.

Ukochana Pawła Deląga dba o aktywność w ciąży. Opublikowała nowe nagranie

16 kwietnia Komorowska udostępniła na InstaStories nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, jak pozuje przed lustrem na sali treningowej. Partnerka aktora, ubrana w sportowy strój, który podkreślił jej ciążowy brzuch pokazuje, że stara się być aktywna także oczekując dziecka. Jak mogliśmy się też dowiedzieć z wpisu, kobieta jest już w 23. tygodniu ciąży.

W ostatnim czasie na jej profilu coraz częściej pojawiają się zdjęcia, na których pokazuje swój zaokrąglony brzuch. Pod jednym z postów postanowiła również zabrać głos na temat komentarzy, które pojawiły się po ogłoszeniu ciąży. "Posypały się oczywiście gratulacje, mnóstwo słów wsparcia i emocjonalnych wypowiedzi. Jednak wśród tych pięknych wiadomości pojawiły się też takie, jak: 'O, to już najwyższy czas, 'No w końcu', 'Już trzeba było się zdecydować'" - zaczęła we wpisie Komorowska. "Dziecko to nie jest odpowiedź na oczekiwania społeczne, rodzinne czy wiek zapisany w metryce. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, gotowość na zmianę i decyzja, która powinna wypływać z własnego miejsca, nie z presji otoczenia" - dopisała dalej, jasno odpowiadając internautom.

Patrycja Komorowska odniosła się do presji społecznej. "Każda kobieta ma prawo..."

W tym samym wpisie Komorowska wspomniała też o swoich pacjentkach, które mierzą się z presją społeczną. Zaznaczyła, że jej zdaniem kobiety powinny podejmować decyzję o macierzyństwie zgodnie ze sobą. "Każda kobieta ma prawo przeżyć tę decyzję po swojemu. Macierzyństwo nie powinno być spełnianiem cudzego scenariusza. To zbyt ważna decyzja, żeby podejmować ją tylko po to, by sprostać oczekiwaniom innych" - podkreśliła partnerka aktora.