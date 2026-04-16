Włodarczyk pokazała wiadomości od Karasia. 'Nie krzycz'

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś tworzą zgraną parę. Aktorka i sportowiec wychowują syna Milana, który przyszedł na świat w 2021 roku. Dwa lata później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Agnieszka Włodarczyk chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry z życia prywatnego. Jej instagramowy profil obserwuje aż 371 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie aktorka zaprezentowała wiadomości od ukochanego.

Agnieszka Włodarczyk udostępniła na InstaStories treść konwersacji z mężem. Jak się okazuje, Robert Karaś postanowił zakupić zabawkowy samochód dla syna. Sportowiec zwrócił się do partnerki z prośbą o wyrozumiałość, co widzimy w treści wiadomości. "Nie krzycz. Kocham cię. Nie mów, że nie ma miejsca, że nowy dom itd. Po prostu bądź kochana. Nic nie zrobiliśmy" - pisał Robert Karaś.

Wiadomości od męża rozbawiły Agnieszkę Włodarczyk. Nie pozostała dłużna i z przymrużeniem oka odniosła się do jego słów, wspominając o poszukiwaniach większego domu. "No więc, oficjalnie mogę powiedzieć, że szukamy nowego, większego domu" - napisała. Zrzuty ekranu z InstaStories Agnieszki Włodarczyk znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

W lutym Agnieszka Włodarczyk wystąpiła w programie "Magda gotuje Internet". Opowiedziała o synu Milanie, który chodzi do przedszkola. - Już jest: mama idź, mama zostaw mnie, mama nie wchodź do pokoju. I to był pierwszy moment, w którym pomyślałam, to już czas na przedszkole - wspomniała. Jak się okazuje, ukochana Karasia już planuje przyszłość ich syna.

- Bardzo chcieliśmy, żeby był sportowcem, ale jak to rodzice coś chcą, to zwykle dzieje się inaczej. I tak sobie myślę, że on bardziej w kierunku aktorskim. Chociaż ciężko to określić, bo on ma dopiero cztery i pół roku, więc jeszcze nie wiemy. Ale aktorem jest znakomitym, potrafi się rozpłakać w sekundę - skwitowała w programie Magdy Gessler.