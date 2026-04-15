Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop 14 kwietnia zaskoczyli fanów. Opublikowali wspólne zdjęcie, a w poście przekazali informację o rozstaniu. "Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" - zaczęli, a całość znajdziecie tutaj: Prokop wydał oświadczenie. Po 20 latach wspólnego życia rozstał się z żoną. Do tej pory nic nie wskazywało na to, że ich małżeństwo może dobiegać końca. Kiedy ostatni raz wspomniał na swoim profilu na Instagramie o żonie?

Marcin Prokop i ostatni post z żoną. Co napisał?

Małżeństwo Prokopów nie było zbyt medialne, a oni starali się nie afiszować w mediach z uczuciem. Zdarzało się jednak, że pisali o sobie na swoich profilach na Instagramie. Ostatni wpis, w którym dziennikarz nawiązał do żony, pochodzi z końca 2025 roku. 4 grudnia pojawiło się zarówno na stronie Marii Prażuch, jak i Marcina Prokopa nagranie, na którym przemawia instruktorka jogi. Zwróciła się do "Marcinka" z pytaniem, czy już przeczytał książkę kulinarną, której jest współautorką. Cały post dotyczy więc zachęcenia do kupna propozycji.

"Jak smakuje Teneryfa? Wybitnie! Ale tylko, jeśli za gotowanie biorą się @tenerifeournewlife i @mariaprokop_yoga. Zachwyconymi testerkami ich przepisów były już dziesiątki kobiet, które brały udział w warsztatach Marysi. Moje podniebienie również się w nich zakochało (w przepisach, nie kobietach). Bardzo polecam wam więc świeżo wydany, piękny e-book, gdzie sekrety tych wszystkich wspaniałości zostały zebrane w jednym miejscu" - zwrócił się Prokop do obserwujących.

Co więcej, 48-latek stanął także w obronie byłej ukochanej w sekcji komentarzy. Hejterka przyczepiła się do sposobu wymowy Marii Prażuch, na co ta odpisała: "Oj kochana. Wybacz. Myślę, że mówię całkiem ładnie po polsku na osobę wychowaną w USA. To jest bardzo trudny język i bardzo się staram". Marcin Prokop zwrócił się do matki swojej córki: "Nie karm bezzębnych trolli swoją uwagą".

Oni rozstali się z klasą

Maria Prażuch-Prokop i Marcin Prokop to kolejne małżeństwo, które potrafiło rozstać się z klasą. Do tej grupy znanych osób można też zaliczyć m.in. Katarzynę Warnkę i Piotra Stramowskiego. W ostatnim wywiadzie aktor przyznał, że nie płaci alimentów na córkę, a wszystko przez to, że potrafili się porozumieć z byłą żoną w kwestii opieki nad Heleną.