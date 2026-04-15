Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke przez kilka lat stanowili jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Dla wielu szokiem było, gdy w 2022 roku przekazali informację o rozstaniu, a ich rozwód odbył się rok później. Małżonkowie rozeszli się w dobrych relacjach i do tej pory mówią o sobie z szacunkiem. Aktorzy mają razem córkę Helenę, która urodziła się w 2019 roku. Jak podzielili się opieką nad dzieckiem?

Jak wiemy, aktorzy potrafili porozumieć się w tej kwestii. Stramowski w 2024 roku w "Dzień dobry TVN" wyznał, że nie można go nazywać "weekendowym tatą". - Jestem tygodniowym tatą, bo mamy 50:50 akurat podział z Kasią. Helenka jest tydzień u mnie i tydzień u Kasi - mówił na antenie TVN. Tym razem pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Odcinek z udziałem aktora został wyemitowany 14 kwietnia i dowiedzieliśmy się z niego kolejnych szczegółów dotyczących ustaleń po rozstaniu Piotra Stramowskiego z Katarzyną Warnke.

Wyznanie padło w momencie, gdy gość zaczął opowiadać o tym, jak szukał miłości na jednej z aplikacji randkowych. - Byłem na Tinderze. To świetna historia. Jak się rozstaliśmy z Katarzyną, to stwierdziłem, że ominęło mnie... Jak zaczynałem być z Kasią Warnke, też pozdrawiam... - zaczął 38-latek, a prowadzący wszedł mu wtedy w słowo.

- Nie załatwiaj tu sobie alimentów! - zwrócił się do Piotra Stamowskiego, który szybko odpowiedział. - Nie mam alimentów! Da się - usłyszeliśmy od aktora. - Biedna Kasia i ta córeczka... - żartował Kuba Wojewódzki. Po tym wyznaniu Stramowski kontynuował swoją opowieść, która zakończyła się tym, że został zgłoszony na Tinderze i wykasowano mu konto.

Katarzyna Warnke o rodzinie patchworkowej

Katarzyna Warnke w wywiadach chętnie opowiada o tym, jak wygląda ich życie po rozwodzie. Aktorka cieszy się, że jej i byłemu mężowi oraz ich partnerom udało się stworzyć zgraną rodzinę patchworkową. - Moja Helena kocha, jak jest dom pełen ludzi. Ja naprawdę dwoje się i troję, żeby w tym domu ktoś tam był. Mam też wspaniałego byłego partnera pod tym względem i to jest wielkie szczęście. Natalia (Krakowska, narzeczona Stramowskiego - przyp. red.) w tym wszystkim, która jest super mamą, która już była mamą, jak oni się poznali (...). Oni razem są w tym na 1000 proc. - mówiła m.in. w rozmowie z Magdą Mołek.

