Adrian Szymaniak zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wymagają regularnych kontroli i badań. Jego historię związaną z glejakiem IV stopnia miała okazję poznać praktycznie cała Polska. Sprawę nagłośniła w mediach jego żona. Para przebywa obecnie w Bydgoszczy, gdzie Adrian przechodzi kolejne testy. Najnowsze wieści przekazane przez Szydłowską napawają jednak ostrożnym optymizmem. Spójrzcie sami na to, co napisała na instagramowym profilu.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o zdrowiu Adriana. Wyniki dają powody do nadziei

Anita Szydłowska opublikowała na Instagramie relację, w której poinformowała, jak wygląda obecnie sytuacja zdrowotna jej partnera. "Od paru dni jesteśmy w Bydgoszczy. Czekamy na kolejne badania, ale te comiesięczne krwi i wątrobowe [wyglądają - red.] bardzo dobrze i stabilnie, a nawet podniosły się czerwone krwinki" - oznajmiła internautom. Influencerka nie ukrywała również, że mimo trudnych doświadczeń stara się zachować pozytywne nastawienie i docenia wsparcie, jakie otrzymują na miejscu.

"A do tego mam bardzo dobry humor, bo jak zwykle w tych stronach spotyka nas tyle uprzejmości i miłych spotkań. Mimo że byliśmy tu w różnych sytuacjach, zawsze wracaliśmy z dobrym nastawieniem" - dodała Szydłowska. Jej słowa na pewno uspokoiły fanów, którzy śledzą każdy ruch Szymaniaka.

Znani uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" 12 grudnia 2025 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Na ślub zdecydowali się mimo poważnej choroby Adriana. To wydarzenie było relacjonowane w mediach i mimo kilku miesięcy od tej daty wielu wciąż wspomina ten ślub.

Ceremonia odbyła się w Szczecinie, a wesele zorganizowano w klimatycznym dworku nad Jeziorem Szmaragdowym. Anita dużą uwagę poświęciła przygotowaniom, szczególnie wyborowi sukni ślubnej. Kreacja miała jednak nie tylko symboliczne znaczenie – od początku była częścią większego planu. Po uroczystości została przeznaczona na aukcję, a uzyskane środki mają wesprzeć leczenie Adriana.