Łukasz i Oliwia zostali dobrani przez ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w czwartej, emitowanej w 2020 roku, edycji show. Zdecydowali się pozostać razem po zakończeniu programu, a niedługo później na świat przyszedł ich syn. Ostatecznie Łukasz i Oliwia rozstali się, zaznaczając przy tym, że utrzymują dobre relacje ze względu na chłopca. W 2022 roku wokół pary wybuchł jednak głośny skandal, gdy Łukasz publicznie stwierdził, że Oliwia ma rzekomo utrudniać mu kontakty z synem.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprasza Oliwię

Nic dziwnego, że dla fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sporym zaskoczeniem okazało się wspólne nagranie Oliwii i Łukasza, które trafiło na Instagram 29 marca. Byli małżonkowie komentowali nowy program TVN "Skok na głęboką wodę", a filmik wskazuje, że mają dziś ze sobą bardzo dobre relacje.

14 kwietnia Łukasz postanowił na Instagramie wyjaśnić kilka kwestii i odniósł się do głośnego konfliktu pary z 2022 roku. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" publicznie przeprosił byłą partnerkę za to, co pisał wówczas na jej temat. "Ten post powinien pojawić się już dawno, niestety nie miałem odwagi go napisać. Łatwo jest kogoś znieważyć, obrazić czy skrzywdzić, ale dużo trudniej przychodzi przeprosić i przyznać się do błędu. Oliwia, chciałbym cię przeprosić za to, że ponad cztery lata temu publicznie znieważyłem cię postem, w którym opisywałem, jak to utrudniasz mi kontakty z synem" - zaczął Łukasz.

"Nic nie tłumaczy mojego zachowania, które sprawiło, że twoje życie stało się w tamtym okresie nie do zniesienia i tym samym odbiło się to na naszym dziecku. Byłem totalnie zapatrzony na wygranie tego, co paradoksalnie przegrałem już na wstępie, właśnie podejmując walkę. Zrozumiałem to z czasem" - pisze dalej uczestnik programu.

"Swoim zachowaniem sprawiłem, że miałaś pełne prawo mnie znienawidzić. Do dzisiaj nie potrafię pogodzić się z tym, że zamiast być z kobietą, która mnie kochała i urodziła mi cudownego syna, razem przeciwko całemu światu, to byłem z całym światem przeciwko tobie i za to cię przepraszam" - dodał Łukasz.

"Nie wiem, czy mi to kiedyś wybaczysz, ale wiedz, że żałuję wszystkich swoich czynów, które sprawiły, że przeze mnie cierpiałaś. Publicznie Cię 'oplułem', publicznie chcę Cię też przeprosić i nie tylko za to. Nie wiem, jak potoczą się nasze losy, ale wiedz, że chcę, abyś była szczęśliwa i zawsze będziesz miała specjalne miejsce w moim sercu..." - podsumował wpis.

Oliwia skomentowała wspólny filmik z Łukaszem

Pod wspomnianym filmikiem Oliwii i Łukasza pojawiła się lawina komentarzy fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy dopytywali, jak dziś układają się ich relacje. Oliwia postanowiła odpowiedzieć internautom na instagramowym nagraniu. - Widzę, że to, co was najbardziej nurtuje, to niekoniecznie sam fragment, a to, jak to się stało, że ja razem z Łukaszem siedzimy na jednej kanapie. I pytacie, czy to AI, czy to cud? Ten film to trzy minuty, a droga przez pięć lat była niekiedy naprawdę wyboista i kręta - przekazała. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.