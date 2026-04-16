W lipcu ubiegłego roku zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia, że Katy Perry spotyka się z Justinem Trudeau. Niedługo później wokalistka i polityk przestali się ukrywać, a już jesienią zaczęli pojawiać się wspólnie na oficjalnych wydarzeniach. Perry chętnie chwali się związkiem również na Instagramie, gdzie regularnie zamieszcza kadry z partnerem. Niedawno gwiazda opublikowała obszerną relację z Coachelli, gdzie udała się w towarzystwie Trudeau.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere słowa o rozstaniu

Justin Trudeau i Katy Perry na Coachelli. Polityk zabierze partnerkę do Poznania?

Na filmikach i zdjęciach udostępnionych przez Katy Perry można podejrzeć m.in., że wokalistka, ubrana w jeansowe szorty i biały T-shirt, bawiła się na koncercie Justina Biebera. Na instagramowych kadrach widać Perry tańczącą pod sceną w towarzystwie przyjaciół. Nie zabrakło także wspólnych zdjęć z Justinem Trudeau. Para obejmowała się na koncertach i spacerowała po terenie festiwalu. Były premier Kanady dopasował się strojem do partnerki - miał na sobie jeansy, białą koszulkę i niebieską czapkę z daszkiem.

Katy Perry i Justin Trudeau spędzają razem jednak nie tylko wolny czas. Wokalistka już kilkukrotnie towarzyszyła politykowi podczas oficjalnych wydarzeń. M.in. w grudniu ubiegłego roku udali się wspólnie na spotkanie z byłym premierem Japonii, a w styczniu tego roku pojawili się razem na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Niewykluczone więc, że już niedługo para zawita razem do Poznania. Justin Trudeau przylatuje bowiem do Polski, gdzie będzie gwiazdą specjalną odbywającego się 13 i 14 maja wydarzenia Impact w Poznaniu.

Perry i TrudeauOtwórz galerię

Justin Trudeau i Katy Perry zakończyli wieloletnie związki

Zarówno Justin Trudeau, jak i Katy Perry mają za sobą długie związki. Były premier Kanady w 2005 roku poślubił Sophie Grégoire, z którą doczekał się trójki dzieci. Para w 2023 roku poinformowała, że rozstaje się po 20 latach związku. Katy Perry od 2016 do 2017 roku spotykała się z Orlando Bloomem. Para wróciła do siebie po roku, a rok później ogłosili zaręczyny. W 2020 roku doczekali się córki. W 2025 roku zaczęły pojawiać się spekulacje o rozstaniu Perry i Blooma, które oficjalnie potwierdzone zostały w czerwcu.