Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina, byli jednym z duetów w programie "Taniec z gwiazdami". Gdy odpadli, wcale nie zrobiło się o nich cicho, a wręcz przeciwnie. Para, o której związku mówiło się już od pewnego czasu, w końcu potwierdziła, że są razem. Influencerka nie kryła emocji i ogłosiła to w swoim stylu w mediach społecznościowych. "Ale jaja, co? N ma chłopaka" - napisała. Od tego momentu zakochani coraz śmielej pokazują wspólne chwile, publikując zdjęcia i nie unikając publicznych czułości. W niedzielę, 12 kwietnia, zagościli w "halo tu polsat", gdzie opowiedzieli o szczegółach początku relacji.

Natsu i Wojciech Kucina o początku związku. Kiedy pojawiło się uczucie?

Relacja pary rozwija się bardzo intensywnie. Natsu i Wojciech Kucina regularnie dzielą się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych. Nawet święta wielkanocne spędzili razem. Niedawno zostali też zauważeni razem podczas jednej z muzycznych gal, gdzie nie stronili od bliskości. Teraz pojawili się wspólnie w programie "halo tu polsat", by opowiedzieć więcej o kulisach swojego związku.

Podczas rozmowy wyjawili, że ich uczucie zaczęło się znacznie wcześniej, niż widzowie mogli przypuszczać. - Tak naprawdę uczucie zrodziło się jeszcze przed parkietem "Tańca z gwiazdami". No trochę szybciej, po prostu byliśmy bardzo dyskretni z tymi - przyznała Natsu. - Na chwilę przed rozpoczęciem. W okresie przygotowawczym - dodał jej ukochany. Spodziewaliście się?

Natsu i Wojciech Kucina o związku. Ich relacja zaczęła się z przyjaźni

Natsu w "halo tu polsat" zdradziła też, że początkowo nie planowała żadnego romansu z tanecznym partnerem. Co ciekawe, Wojciech nie wpisywał się w jej ideał. Z czasem jednak relacja oparta na dobrej komunikacji i przyjaźni przerodziła się w coś głębszego.

- Wydaje mi się, że często tak jest, że prawdziwe uczucie rodzi się z przyjaźni. My zaczęliśmy od tego, że bardzo dobrze dogadywaliśmy się na płaszczyźnie przyjacielskiej. Wydaje mi się, że na tym zbudowaliśmy fajną relację i zbudowało się takie większe uczucie - oceniła. Para podkreśliła również, że długo trzymali wszystko w tajemnicy, by nie opierać swojego udziału w programie wyłącznie na łączącym ich uczuciu. Pozostali uczestnicy o wszystkim wiedzieli, jednak byli bardzo dyskretni.