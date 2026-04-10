Pela zapytany o założenie rodziny. Odpowiedział wprost. "Mam..."

Maciej Pela ma za sobą bardzo trudny czas. Po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską tancerz skupia się na pracy i opiece nad córkami, z którymi spędził święta. - Według ugody święta spędzają na zmianę raz u jednego, raz u drugiego rodzica. Jest to sprawiedliwy podział. To wszystko się dobrze sprawdza - opowiadał o szczegółach w rozmowie z nami. Maciej Pela prężnie działa także w mediach społecznościowych i wrzuca angażujące treści. Jego instagramowy profil obserwuje aż 128 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie tancerz odpowiadał na pytania internautów.

Podczas sesji Q&A Maciej Pela zmierzył się z pytaniami dotyczącymi życia prywatnego. "Czy wierzysz, że założysz jeszcze rodzinę?" - napisała jedna z internautek. W odpowiedzi tancerz zamieścił zdjęcie swoich córek i opatrzył je krótkim opisem: "Mam rodzinę". Obserwatorzy Macieja Peli byli także ciekawi, czy spotyka się z Edytą Folwarską. Tancerz wyjawił, że chociaż publikują wspólne treści w mediach społecznościowych, to łączy ich relacja koleżeńska. "Kochani, serio, można się z kimś po prostu kolegować. Gdyby było inaczej, to nie ściemniałbym wam tak perfidnie" - odparł w mediach społecznościowych. Po zrzuty ekranu z InstaStories Macieja Peli zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Maciej Pela odpowiedział na hejterski komentarz. Co za słowa. "Dlaczego biedny?"

5 kwietnia Maciej Pela opublikował na InstaStories treść wiadomości od internauty. "Biedny Pela z dzieciakami w kuchni..." - czytaliśmy. Tancerz dosadnie odpowiedział na te słowa. "Dlaczego biedny?" - zaczął i wspomniał o tym, jak ważny jest dla niego czas spędzony z ukochanymi córkami. "Właśnie, drogi anonimie - bardzo bogaty. Ten czas i te dzieciaki ze mną w kuchni to wartość niemierzalna. Każda sekunda, którą spędzam na budowaniu relacji z córkami, powoduje, że jestem bogatszy, nie biedniejszy" - skwitował Maciej Pela na swoim instagramowym profilu.