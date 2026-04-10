Michał Wiśniewski 18 marca przekazał na Instagramie, że rozpadło się jego piąte małżeństwo. Niedługo później Pola Wiśniewska zabrała głos na swoim profilu, potwierdzając jego słowa i podkreślając, że ze względu na dobro dzieci nie zamierza szerzej komentować tej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że byli partnerzy chcą przejść przez rozstanie możliwie spokojnie i bez medialnych spięć. Choć oboje pojawili się już w programach śniadaniowych, konsekwentnie omijali temat zakończenia małżeństwa, nie wdając się w szczegóły ani publiczne wyjaśnienia.
Żona lidera Ich Troje konsekwentnie unika publicznych komentarzy na temat rozstania, pozostając wierną wcześniejszym deklaracjom. Jednocześnie jej aktywność w sieci nie umyka uwadze – obserwatorzy i media śledzą publikowane przez nią treści, w których coraz częściej pojawiają się refleksje dotyczące relacji i życiowych wyborów. Niedawno pokazała też wiadomość od jednej z fanek, w której wprost krytykowano działania Michała Wiśniewskiego.
Na jej instagramowym kanale nadawczym codziennie pojawiają się motywacyjne przesłania, które trafiają do odbiorców już od rana. W czwartek 9 kwietnia również nie zabrakło nowego wpisu – tym razem dotyczył on odwagi potrzebnej do odcinania się od tego, co nam szkodzi. Nie jest pewne, czy Wiśniewska nawiązała do związku. "Przypomnienie na dziś: Nigdy nie zapominaj, że odejście od czegoś niezdrowego jest oznaką odwagi, nawet jeśli potkniesz się, wychodząc za drzwi" – napisała. Co miała na myśli?
Wciąż nie znamy dokładnej przyczyny rozpadu małżeństwa Wiśniewskich. Przypomnijmy, że influencerka zaskoczyła niedawno wpisem po rozstaniu dotyczącym lojalności w relacji. "Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa" – napisała wówczas Pola Wiśniewska. Jej słowa szybko wywołały dyskusję wśród internautów.