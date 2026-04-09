Relacja między Anną Cieślak i Edwardem Miszczakiem od początku wzbudza duże zainteresowanie opinii publicznej. Powodem jest przede wszystkim 25-letnia różnica wieku między małżonkami. Para poznała się w 2019 roku podczas festiwalu filmowego, a ich znajomość szybko przerodziła się w bliższą relację - wszystko za sprawą Piotra Woźniaka-Staraka, który ich sobie przedstawił.

Anna Cieślak o małżeństwie z Edwardem Miszczakiem. Postawiła granicę

Mimo dużego zainteresowania ich związkiem zarówno Anna Cieślak, jak i Edward Miszczak konsekwentnie chronią swoją prywatność. Rzadko pokazują się razem publicznie i unikają komentowania życia osobistego. W najnowszym wywiadzie dla "Faktu" aktorka została zapytana o komentarze dotyczące różnicy wieku i swojej relacji z mężem. Odpowiedziała w charakterystyczny dla siebie, stanowczy sposób.

Pracuję w swoim zawodzie prawie 30 lat i chyba nie mam ochoty dzielić się ze światem opinią na temat tego, jak czuję się w związku ze swoim mężem, ponieważ to jest moja prywatna sprawa. Szczerze mówiąc, nauczyłam się już nie czytać i nie przejmować się opinią ludzi, których nawet nie znam

- stwierdziła. Następnie przyznała, że woli, aby jej oceny dotyczyły wyłącznie pracy zawodowej, a nie prywatnych wyborów życiowych. - Wychodzę na scenę przynajmniej 16 razy w miesiącu i po drugiej stronie, w Teatrze Polskim, mam około tysiąca ludzi, którzy przyszli zobaczyć i usłyszeć historię, i to tam mnie oceniają. Jestem aktorką i wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie mnie oceniają, natomiast nie jestem w stanie zadowolić całego świata - dodała.

Ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka w Krakowie. Ceremonia była prywatna

Ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka odbył się w sierpniu 2021 roku w Krakowie, w Kolegiacie św. Anny, a przyjęcie weselne zorganizowano na Kazimierzu. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych postaci ze świata mediów i kultury. "Państwo młodzi podjechali pod kościół czarnym mercedesem, a okolicę obstawiła ochrona, która będzie wpuszczać tylko osoby z listy. Mają dopilnować, by do środka nie dostali się dziennikarze i paparazzi. Drzwi świątyni zostały zamknięte na klucz" - mogliśmy przeczytać na Jastrząb Post.