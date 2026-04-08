Pod koniec 2025 roku gruchnęły wieści, iż Viki Gabor wzięła ślub. - Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli - skomentował wówczas w mediach społecznościowych Bogdan Trojanek, założyciel zespołu Terne Roma. 8 kwietnia powrócił do tego tematu w "Dzień dobry TVN".

Na przestrzeni ostatnich miesięcy temat ślubu Gabor powracał w mediach wielokrotnie. Przyczyniły się do tego m.in. wpisy, które Trojanek zamieszczał w mediach społecznościowych - w tym zdjęcia i nagrania. Teraz, w rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim wyznał, że wesele Viki i jego wnuka Giovanniego jeszcze się nie odbyło. - Szanowni państwo, żadnego wesela jeszcze nie było. Nie wiem, skąd takie informacje - stwierdził w śniadaniówce w środę.

Trojanek wyjaśnił dalej, że dotychczas odbył się jedynie ślub cygański. Polega na błogosławieństwie udzielanym przez rodziców i dziadków młodej parze. - Ślub był cygański, ten normalny, ale nie wesele. (...) To dwie różne rzeczy - podkreślił dziadek wybranka Gabor. Trojanek opisał, że obecnie będą dopiero wydarzenie planować. - Przyjdzie na wszystko pora - skwitował artysta.

Z okazji świąt wielkanocnych Bogdan Trojanek podzielił się też w sieci rodzinnymi zdjęciami oraz filmikami. Jak mogliśmy zobaczyć na fotografii, Viki Gabor również była obecna. Muzyk postanowił odpowiedzieć przy tym ciekawskim internautom. "Wnuki, prawnuki, córki, syn, żona. To jest, kochani, ta miłość i więź rodzinna u Romów. Dostałem dużo pytań, czy jest Viki. Jak się przyjrzyjcie, to zobaczycie" - dodał na swoim profilu, składając także na opublikowanym nagraniu życzenia obserwatorom.

- Spokojnych, zdrowych świąt. Niech Pan Jezus błogosławi wam wszystkim - powiedział Trojanek. Zdjęcie piosenkarki z rodziną jej ukochanego znajdziecie w galerii w artykule: "Viki Gabor spędziła święta z ukochanym. Trojanek pochwalił się rodzinnymi kadrami".