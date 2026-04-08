Pola Wiśniewska, piąta żona Michała Wiśniewskiego, nie jest już jego partnerką - artysta niedawno potwierdził rozstanie, kończąc tym samym tygodnie spekulacji. W tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie Dominiki Tajner, z którą mimo rozwodu wciąż łączą go dobre relacje. Choć niektórym taka bliskość byłych partnerów może wydawać się nietypowa, ona sama nie widzi w tym nic dziwnego i zdecydowanie odpiera negatywne opinie.

Celebrytka wiele razy podkreślała, że rozstała się z muzykiem w zgodzie i szacunku. Obecnie nadal mają kontakt i ciepło się o sobie wypowiadają w mediach. - Nie ma w tym żadnego podtekstu ani drugiego dna. Trochę można powiedzieć, że jesteśmy już połączeni i jest to jakaś więź (...) Na kim mamy w końcu polegać, jak nie na ludziach, których najlepiej znamy? Bo my się z Michałem świetnie znamy - to jest partner, z którym byłam najdłużej, ja jestem partnerką, z którą on wytrzymał najdłużej - czasami od takich ludzi porady są najcenniejsze - wyznała Pudelkowi była żona Wiśniewskiego.

Wokalista Ich Troje przyzwyczaił nas do tego, że daje szansę miłości po raz kolejny. Obserwowaliśmy już pięć jego małżeństw i wielu sądzi, że prawdopodobnie kolejne przed nim. Tajner jednak zaleca, aby przez pewien czas skupił się na sobie, co zresztą sama praktykuje po ostatnim rozstaniu. - Ja Michałowi doradzam, żeby dał sobie czas i przestrzeń. Sama też już od dłuższego czasu nie jestem w związku i pewne rzeczy trzeba przerobić. U Michała to są schematy i myślę, że plastrowanie i szybkie wchodzenie w kolejne relacje nie jest dobrym rozwiązaniem. No ale Michał, jak to Michał, zrobi jak będzie uważał. Ja myślę, że dobrze by mu zrobiło trochę pobycie samemu ze sobą - przekazała.

Podczas konferencji prasowej "Królowej przetrwania" zapytaliśmy Tajner o powód dawnego rozstania z gwiazdorem. Podkreśliła, że nie stał za nim żaden spektakularny konflikt ani medialna afera. Jak zaznaczyła, przyczyną nie była zdrada czy kłamstwa, lecz coś, co wydarzyło się między nimi i okazało się nie do przepracowania. Decyzja była w pełni przemyślana i dlatego obyło się bez publicznego prania brudów.