4 kwietnia Marcela Leszczak podzieliła się kilkoma kadrami z Włoch. "Rodzinne święta w Rzymie. Troszkę inne niż zawsze. Czuję radość, bo jestem tutaj z najbliższymi ludźmi-prawie wszystkimi, bo to pierwsze święta w życiu bez Frysia" - pisała. Część internautów zarzucała Leszczak, że ta wolała spędzić świąteczny czas z "kochankiem" niż z własnym synem. Na jej odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Nie ma zgody na komentarze szczególnie celujące w moje macierzyństwo typu: 'porzuciła syna i poleciała z kochankiem do Włoch'. Do Włoch poleciałam również z moimi rodzicami i siostrą, bo w porozumieniu rodzicielskim mamy całościowy podział świąt, a nie wyrwane z nich dni" - napisała dzień później. Teraz influencerka wrzuciła kolejny wpis, w którym nie tylko ponownie nawiązała do negatywnych komentarzy, ale również odniosła się do ostatniego zdjęcia Michała Koterskiego.

Misiek Koterski o ojcostwie: Kobiety są prawie na równi, choć uważają, że nie są

Marcela Leszczak nie wytrzymała. "To facet może, a kobieta nie?"

5 kwietnia Misiek Koterski pochwalił się świątecznymi kadrami z synem. "Tym razem z Sopotu" - napisał pod zdjęciem. "Super Express" poinformował, że Koterski nad morze zabrał ze sobą również nową partnerkę. Jego ostatnie wpisy dały najwyraźniej Marceli Leszczak do myślenia. "Chciałam tylko napisać, że od rana jestem z synem i przez najbliższy tydzień będę z nim non stop. A jeszcze przed świętami spędziłam tydzień w domu z chorym Frysiem. Czy się tłumaczę? Być może. Ale nie mam potrzeby wrzucania zdjęć dziecka do social mediów, żeby udowadniać, jaką jestem mamą i że spędzam z nim czas" - napisała, odnosząc się prawdopodobnie do zdjęć Koterskiego.

Leszczak niezmiennie jest rodzicem na pełen etat i nie rozumie, dlaczego kobiety, które układają sobie życie na nowo, są atakowane. "Tata Fryderyka podczas świąt wielkanocnych również spędził cały dzień ze swoją partnerką, podczas gdy Fryderyk był z dziadkami. To facet może, a kobieta nie? Instagram jest mój, nie mojego dziecka. Od 2,5 roku nie publikuję jego wizerunku i nie zarabiam na parentingu - i tego się trzymam" - podsumowała.

Michał Koterski na spacerze z ukochaną. Tak się zachowywali

Tożsamość nowej ukochanej Koterskiego nie jest na razie znana. Kilka dni temu "Super Express" przyłapał parę na romantycznym spacerze nad morzem. "Wyszli z luksusowego hotelu nad samym morzem, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Po krótkim spacerze ukochana aktora zaopatrzyła ich też w słodkości z pobliskiej cukierni. Szybko wróciła z nimi do ich apartamentu (...)" - czytamy na stronie portalu.