Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się jeszcze w 2016 roku, gdy aktorka złożyła pozew o rozwód. Sfinalizowano go jednak dopiero pod koniec 2024 roku. Niestety wciąż łączy ich mimo wszystko kwestia winnicy Château Miravel, którą zakupili wspólnie w 2008 roku. Właśnie przekazano nowe wieści o sprawie w sądzie, która ma wyjaśnić spór byłych małżonków o nieruchomość.

Angelina Jolie i Brad Pitt wciąż walczą o winnicę. Poszło o rozpoczęcie procesu

Przypomnijmy, że aktor miał domagać się od byłej żony 35 milionów dolarów odszkodowania, twierdząc, że jej działania miały zaszkodzić jego inwestycji w winnicę. W pozwie przeciwko Jolie gwiazdor odniósł się też do kwestii, iż miała ona rzekomo odsprzedać nielegalnie swoje udziały w winnicy jeszcze w 2021 roku. Jak ustalił teraz portal TMZ, proces w tej sprawie ma planowo ruszyć 1 lutego 2027 roku. Nie podoba się to jednak Angelinie.

Aktorka ma obecnie wnioskować o przesunięcie terminu na listopad 2027 roku. Na to nie zgadza się Pitt. Miał przystanąć na opóźnienie startu procesu jedynie o dwa miesiące. Aktorowi ma przy tym zależeć na szybkim rozwiązaniu sprawy, gdyż chce wreszcie "spokojnie korzystać ze swojego domu we Francji". Jego zdaniem działalność winnicy została również "sparaliżowana przez spór". Nie wiadomo, czy sąd zgodzi się na propozycję Jolie, ponieważ Pitt twierdzi, iż jego była żona nie przedstawiła żadnego uzasadnionego powodu, by opóźnić sprawę.

Szala zwycięstwa miała przechylać się na stronę Brada Pitta. W tle e-maile Angeliny Jolie

W grudniu 2025 roku media rozpisywały się na temat sporu pary, gdyż ustalono wtedy, że Pitt ma mieć większe szanse na wygraną w sądzie. Portal Page Six poinformował wówczas, że wymiar sprawiedliwości zadecydował, iż Jolie miała przekazać do wglądu prywatne e-maile i wiadomości tekstowe dotyczące sprzedaży jej części winnicy.

"E-maile dowodzą, że Jolie od samego początku nie była szczera co do swoich prawdziwych zamiarów dotyczących sprzedaży swoich udziałów w firmie" - przekazał mediom anonimowy informator. Więcej przeczytacie w artykule: "Brad Pitt odnosi zwycięstwo w batalii sądowej z Angeliną Jolie. Aktorka musi ujawnić prywatne wiadomości".