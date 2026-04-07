Marcela Leszczak i Michał Koterski rozstali się w grudniu 2025 roku po wielu latach związku. Obecnie modelka układa sobie życie u boku nowe partnera. Jak podkreśla, stara się jednak utrzymywać dobre relacje z byłym mężem. Para doczekała się wspólnie syna Fryderyka. W najnowszych wpisach na Instagramie Leszczak postanowiła podzielić się zdjęciami ze świąt wielkanocnych, które spędziła właśnie u boku nowego ukochanego.

Marcela Leszczak spędziła święta w Rzymie. Nie kryła, że tęskni za synem

Celebrytka wybrała się do stolicy Włoch wraz z rodzicami, siostrą i nowym partnerem. Na zdjęciach mogliśmy zobaczyć, jak pozują razem przed obiektywem, korzystając z pięknej pogody i zwiedzając Rzym. Leszczak postanowiła jednak wspomnieć we wpisach, że święta nie należały do idealnych, gdyż bardzo tęskniła za synem. "Czuję radość, bo jestem tutaj z najbliższymi ludźmi - prawie wszystkimi, bo to pierwsze święta w życiu bez Frysia. Myślę, że najgorsze przy rozstaniach są podzielone święta..." - zaznaczyła modelka.

W kolejnym poście postanowiła odnieść się też do hejtu, który na nią spłynął. Podkreśliła, że udała się na wyjazd bez syna, gdyż Fryderyk w tym roku spędził święta z tatą. "Dziś popłakałam się na śniadaniu, które było dla mnie trudne, bo było bez Frysia. I to nie tylko o niego chodzi, a o niespełnione pragnienie posiadania kompletnej rodziny. (...) Nie ma zgody na komentarze szczególnie celujące w moje macierzyństwo typu 'porzuciła syna i poleciała z kochankiem do Włoch'" - zaznaczyła Leszczak.

Tak o nowej relacji mówiła Marcela Leszczak. Dba o swoją prywatność

W marcu bieżącego roku Leszczak porozmawiała na temat swojego nowego związku z reporterką Plotka. Wyjaśniła wówczas, że jej partner nie jest osobą publiczną i nie zamierza wypowiadać się na jego temat w mediach. - Tajemnicą (związek - przyp.red.) nie jest, bo już wszystkie media rozpisały się kilka miesięcy temu. Jestem szczęśliwa i za dużo o tym nie mówię. Nie chcę, żeby Michał o tym czytał i się czuł z tym niekomfortowo - zaznaczyła modelka, odnosząc się też do Koterskiego.