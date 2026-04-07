Viki Gabor to popularna wokalistka, która swoją karierę rozpoczęła od występu w programie "The Voice Kids". Obecnie jest głośno o jej życiu uczuciowym. Pod koniec 2025 roku Bogdan Trojanek pochwalił się, że piosenkarka i jego wnuk wzięli ślub. - Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli - mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Warto podkreślić, że romski ślub nie ma mocy prawnej w Polsce. Wygląda na to, że wokalistka jest szczęśliwa u boku ukochanego.

5 kwietnia Bogdan Trojanek opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie z rodziną. Wspólnie złożyli internautom świąteczne życzenia. - Spokojnych, zdrowych świąt. Niech Pan Jezus błogosławi wam wszystkim - mówił. Na nagraniu można dostrzeć Viki Gabor. To jednak nie wszystko.

Muzyk pochwalił się także zdjęciem całej rodziny i wspomniał o ukochanej wnuka. "Wnuki, prawnuki, córki, syn, żona. To jest, kochani, ta miłość i więź rodzinna u Romów. Dostałem dużo pytań, czy jest Viki. Jak się przyjrzyjcie, to zobaczycie" - skwitował w mediach społecznościowych. Po omawiane kadry zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Viki Gabor niechętnie opowiada w mediach o swoim związku z Giovannim. Podczas wizyty w śniadaniówce stacji TVN ucięła dyskusję na temat życia uczuciowego. - Jestem szczęśliwa. Myślę, że to jest najważniejsze. Ja jestem takim typem osoby, która nie mówi za bardzo o swoim życiu prywatnym, bo myślę, że każda osoba chce zachować swoją prywatność - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Dziadek Giovanniego ma inne podejście do sytuacji i chętnie wspomina w mediach o związku wokalistki i wnuka. "Co może ich powstrzymać przed tym, żebyśmy zrobili im wesele? Dlatego że są znani? Nic nie ma na to wpływu. Proszę mi wierzyć, moja wnuczka - Viki jest normalną dziewczyną. Ja z nimi codziennie rozmawiam" - mówił dla "Faktu".