Misiek Koterski i Marcela Leszczak wzięli ślub w 2024 roku. Doczekali się syna Fryderyka, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. - Niestety, pierwszy raz o tym mówię... Pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę. Jedyny błąd, jaki popełniliśmy, to to, że chcieliśmy być ze sobą dla dziecka. (...) Nie chcę się tu deklarować, ale nie chciałbym w przyszłości powielić tego błędu. U nas nie było zdrad, po prostu nie było miłości od pewnego czasu - komentował aktor w podcaście Cypriana Majchera. Wygląda na to, że po rozstaniu Koterski odnalazł szczęście w miłości.
5 kwietnia Misiek Koterski chwalił się świątecznymi kadrami z synem. "Tym razem z Sopotu" - pisał. Teraz portal "Super Express" opublikował zdjęcia aktora i jego nowej partnerki. Para spędzała razem czas w Sopocie i miała zatrzymać się w popularnym miejscu.
"Wyszli z luksusowego hotelu nad samym morzem, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Po krótkim spacerze ukochana aktora zaopatrzyła ich też w słodkości z pobliskiej cukierni. Szybko wróciła z nimi do ich apartamentu (...)" - czytamy na stronie portalu. Warto podkreślić, że na ten moment Misiek Koterski nie ujawnił tożsamości swojej ukochanej.
Marcela Leszczak również jest szczęśliwie zakochana. Celebrytka, jej ukochany oraz rodzina spędzili święta we Włoszech, co spotkało się z krytyką ze strony internautów. Leszczak odpowiedziała na zarzuty w mediach społecznościowych. "Dziś popłakałam się na śniadaniu, które było dla mnie trudne, bo było bez Frysia. I to nie tylko o niego chodzi, a o niespełnione pragnienie posiadania kompletnej rodziny. (...) Nie mam zgody na komentarze szczególnie celujące w moje macierzyństwo typu: 'porzuciła syna i poleciała z kochankiem do Włoch'. Do Włoch poleciałam również z moimi rodzicami i siostrą, bo w porozumieniu rodzicielskim mamy całościowy podział świąt, a nie wyrwane z nich dni" - pisała wyraźnie rozżalona.