Jessica Ziółek w Wielką Niedzielę poruszyła swoich fanów. Celebrytka opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje z partnerem. Na drugiej fotografii pokazała za to ich psa, który leży przy telefonie komórkowym, na którym widać zdjęcie USG. "Najcichszy sekret, a jednocześnie najgłośniejsze szczęście... już niedługo ktoś nazwie nas mamą i tatą" - napisała Ziółek.

Jessica Ziółek jest w ciąży

Post byłej ukochanej piłkarza Arkadiusza Milika poruszył internautów oraz bliskich modelki i Miłosza Mleczki. "Już się nie mogę doczekać ciebie serduszko, kocham", "Czekamy na ciebie, nasze szczęście, okruszku", "Wow, serdeczne gratulacje, przesyłam wam mnóstwo miłości. Bardzo się cieszę, będziecie wspaniałymi rodzicami" - czytamy. Komentarz zostawiła także m.in. Magdalena Stępień. "Gratulacje" - napisała modelka. My również dołączamy się do życzeń!

Jessica Ziółek od kilku lat jest w szczęśliwym związku. Jej ukochany to bramkarz Miłosz Mleczko, który jest związany z klubem Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Zakochani poznali się za pośrednictwem Instagrama. "On (Miłosz Mleczko - przyp. red.) napisał pierwszy... i spotkaliśmy się na kawę. Zdążyłam na pierwszym spotkaniu pokazać mu pół Warszawy" - opowiadała kiedyś modelka. W 2022 roku zaręczyli się, a teraz ich rodzina się powiększy.

Jessica Ziółek była w związku z Arkadiuszem Milikiem

Najgłośniejszym związkiem celebrytki był ten z Arkadiuszem Milikiem. Po rozstaniu Jessica nie powstrzymywała się od porównań obecnego ukochanego do byłego. "To, co przeżyłam z Arkiem, często odbijało się na Miłoszu. Np. różne zachowania. (...) To, co jest fajne w Miłoszu, to to, że bardzo czuję jego wsparcie. Miłosz jest bardzo spokojny, a Arek to wybuchowy typ człowieka. Jeżeli się kłóciliśmy z Arkiem, to ja powiedziałam swoje, on swoje, a bycie z Miłoszem to np. ja chcę coś powiedzieć, na co Miłosz mi odpowiada: 'porozmawiamy, jak się uspokoisz, czyli za pół godziny albo godzinę'" - opowiadała w październiku 2023 roku w programie "Onet Rano".