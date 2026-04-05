Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Słynny muzyk zaledwie dwa dni wcześniej opuścił szpital. Wieść o jego śmierci zszokowała fanów, którzy do dziś wspominają artystę oraz jego ponadczasowe utwory. W piątą rocznicę odejścia Krawczyka jego żona udzieliła nowego wywiadu. Ewa Krawczyk nie kryje, że czas nie leczy w tym przypadku ran.

Ewa Krawczyk w emocjonalnych słowach o śmierci męża. "Nie ma dnia, żebym o nim nie myślała"

- Czy piąta, czy szósta, czy trzecia, wszystkie te rocznice dla mnie są bardzo ważne, ponieważ nie liczba tutaj jest najważniejsza, tylko to, że Krzysztofa już tyle nie ma ze mną i że nie ma dnia, żebym o nim nie myślała - wyznała Krawczyk w rozmowie z "Faktem". Przypomnijmy, że artysta zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, co mocno odbiło się na podejściu jego żony do tych świąt. - Te święta nie są dla mnie takimi świętami, jakimi powinny być - zaznaczyła w wywiadzie, nie kryjąc poruszenia.

Ten poniedziałek nigdy nie będzie dla mnie świąteczny, tylko będzie smutny dzień, którego w ogóle nie chciałabym mieć w moim życiu

- wyjawiła dalej Ewa Krawczyk.

Ewa Krawczyk bardzo dba o grób męża. Obowiązują w jego przypadku konkretne zasady

Krzysztof Krawczyk spoczął na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi. Jego grób przypomina przy tym scenę - widać na nim m.in. schody oraz portret muzyka z mikrofonem. Z tego powodu Ewa Krawczyk zdecydowała, że na mogile nie mogą stawać znicze oraz kwiaty. Wielbiciele artysty starają się szanować tę decyzję. - Fani już wiedzą, że u Krzysztofa na "scenie" nie stawia się zniczy. To jest bardzo ważne. Nawet jak ktoś postawi, to ja i tak odstawię. Nie jest to złośliwość, przyjęliśmy po prostu taką zasadę. Poza tym znicz się może rozlać - opowiedziała niedawno w rozmowie z Plejadą.