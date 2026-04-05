Kinga Rusin po raz kolejny zabiera fanów w swoją podróż i dzieli się kadrami z wyjątkowych chwil. Tym razem padło na Barcelonę, gdzie spędza Wielkanoc w towarzystwie mamy. W mediach społecznościowych pokazała, jak wygląda ich wspólny wyjazd. Nie zabrakło zabytków, topowych miejsc w Hiszpanii oraz pyszności.

Kinga Rusin na wielkanocnym city breaku. Mama skradła show

Od kilku dobrych lat Instagram Rusin zdominowały kadry z dalekich wypraw. Dziennikarka nie ukrywa, że taki tryb życia jak najbardziej jej odpowiada. Tym razem zwiedza Europę. Dziennikarka zdecydowała się na świąteczny wyjazd do Hiszpanii, gdzie razem z mamą korzysta z uroków Barcelony. Na opublikowanych zdjęciach widać m.in. klimatyczne kawiarnie, wspólne spacery oraz zwiedzanie najważniejszych punktów miasta. Nie zabrakło też bardziej turystycznych akcentów - Rusin odwiedziła m.in. słynną katedrę oraz podziwiała charakterystyczną architekturę miasta. Na jednym z ujęć pozuje również z bliską osobą na tle jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków Barcelony.

"WESOŁYCH ŚWIĄT! Nieważne gdzie, ważne z kim. Chociaż… gdzie i jak też ważne. Pozdrawiamy świątecznie!" - napisała Rusin pod zdjęciem z mamą. Wyjazd ma wyraźnie rodzinny i spokojny charakter. Zamiast tradycyjnych przygotowań i świątecznego zgiełku, dziennikarka postawiła na relaks, dobrą kawę i wspólnie spędzony czas, a wszystko to w słonecznej, hiszpańskiej scenerii.

Kinga Rusin pokazała się z mamą. Lawina komentarzy

Podróżnicze posty dziennikarki zawsze wywołują poruszenie na Instagramie. Tym razem nie było inaczej, gdyż fani Rusin od razu ruszyli do sekcji komentarzy. "Najpiękniej razem!", "Radosnych świąt", "Zdrówka i radości" - czytamy życzenia. Nie obyło się bez komplementów związanych z mamą Rusin. "Wszystkiego najlepszego pięknym siostrom" - napisał zaprzyjaźniony z dziennikarką Piotr Kraśko. Przypomnijmy, że dziennikarze tworzyli duet gospodarzy w "Dzień dobry TVN". "Ściskamy mamusię", "Podobne z mamą bardzo... dobre geny", "Super mama! Przyjemnych świąt!" - piszą inni obserwatorzy Rusin.