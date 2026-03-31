Adam Osiński, zwycięzca dziesiątej edycji programu "Hotel Paradise", ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi jednak o wydarzenia z reality show, a o jego życie prywatne. Uczestnik programu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z partnerem, tym samym dokonując coming outu.

"Hotel Paradise". Zwycięzca dziesiątej edycji dokonał coming outu. Pokazał partnera

Po zakończeniu programu Adam skupił się na rozwijaniu swojej obecności w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje treści związane z życiem prywatnym i podróżami. Najnowszy post szczególnie przyciągnął uwagę fanów.

31 marca na Instagramie pojawiło się zdjęcie z Wenecji, na którym Osiński pozuje w objęciach mężczyzny. Fotografię opatrzył wymownymi hashtagami "miłość to miłość" oraz "idealna para". Do wpisu dodał również krótki opis. "Wenecki sposób myślenia [org. Venice state of mind]. Bo są momenty, których nie zamieniłbyś na nic innego" - czytamy.

Partner Adama, Angelo, także jest aktywny w mediach społecznościowych i zgromadził tam ponad 51 tysięcy obserwujących. Publikacja wywołała poruszenie wśród fanów programu "Hotelu Paradise". "Dużo szczęścia", "Piękni jesteście", "Życzę szczęścia i jeszcze więcej miłości" - zareagowali fani. Zdjęcia pary zobaczycie w naszej galerii:

"Hotel Paradise". Adam i Jagoda nie stworzyli relacji po wygranej w programie

Warto przypomnieć, że Adam Osiński wygrał dziesiątą edycję "Hotelu Paradise" wraz z Jagodą Florczak, zdobywając główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Choć dotarli razem do finału, ich relacja nie przerodziła się w związek poza programem. W wywiadzie udzielonym w kwietniu 2025 roku oboje przyznali, że nie znaleźli miłości. "Nie. Ja nie znalazłam. Szczerze, nie siedzi mi to tak głęboko w głowie. Mam tutaj inne zajęcia, ale kto wie. Jestem otwarta. Ja wierzę w taką miłość, że wpadnę na kogoś na pasach i się zakocham. Liczę na to" - wyznała wówczas Jagoda. CZYTAJ TEŻ: Kuba Szmajkowski oburzył się po pytaniu o coming out. "Nie godzę się na to".