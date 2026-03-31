Andrzej Wrona i Zofia Zborowska tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2019 roku zakochani wzięli ślub. Doczekali się dwóch córek - Nadziei i Jaśminy. Wkrótce sprawdzą się w nowej roli - jako gospodarze polskiej edycji formatu "Love is Blind", która będzie miała premierę w maju. A jak wygląda ich relacja z dala od kamer? Ujawnili szczegóły w rozmowie dla "Zwierciadła".

REKLAMA

Zofia Zborowska o relacji z Andrzejem Wroną. "Nie jesteśmy osobami, którymi byliśmy..."

W nowym wywiadzie Zofia Zborowska przyznała, że małżeństwo mocno zmieniło ją i Andrzeja Wronę."Nie jesteśmy osobami, którymi byliśmy, gdy zaczynaliśmy się spotykać. Nie chce mi się wierzyć, że możesz trwać w relacji ze swoim lustrzanym odbiciem i cały czas pozostajecie tacy sami. Poza tym to nudne" - zaczęła. Zdaniem aktorki praca nad sobą i wyzwania to kluczowe elementy relacji z drugą osobą. W rozmowie Andrzej Wrona przyznał, że odnalazł w Zborowskiej przyjaciółkę i partnerkę.

"O swoich dotychczasowych relacjach nikomu nie opowiadałem, a o Zosi bardzo szybko powiedziałem mamie. Chciałem, żeby moja rodzina ją poznała. Chciałem się dzielić naszym byciem razem" - powiedział. Wrona podzielił się także wspomnieniem z początku ich relacji. "Mnie się wręcz podobało, że jesteśmy z innych światów. Że kiedy wracam do domu po meczu, to nie musimy gadać o siatkówce, bo Zosia nie interesuje się sportem. Kiedy się poznaliśmy, nawet nie wiedziała, że jestem siatkarzem" - dodał w rozmowie.

Galeria Zborowska i WronaOtwórz galerię

Andrzej Wrona zabrał głos w mediach społecznościowych. Doznał kontuzji

27 marca pisaliśmy o kontuzji Andrzeja Wrony. Były siatkarz wyjaśnił na InstaStories, co się wydarzyło. "Z ciekawostek: na padlu sam się kontuzjowałem i odbiłem sobie piłkę dosyć mocno w sam środek otwartej gałki ocznej. Musiałem odczekać godzinę, żeby móc prowadzić samochód. Dziś czeka mnie wizyta u okulisty" - napisał. Niedługo później Wrona podzielił się diagnozą. - Żeby było śmiesznie, mam obrzęk siatkówki, dwa tygodnie bez sportu, świetnie - powiedział Andrzej Wrona na InstaStories.