Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski mają się rozwieść. 18 marca muzyk potwierdził plotki i wyjawił więcej szczegółów na nagraniu opublikowanym w sieci. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - skomentował wówczas Wiśniewski. Od tamtej pory żona artysty zamieszcza w sieci dość wymowne wpisy. Stało się tak również 30 marca.

Pola Wiśniewska wbija szpilę Michałowi Wiśniewskiemu. To opublikowała

Choć krótko po ogłoszeniu rozstania przez artystę Pola również zamieściła krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych, wciąż zdarza jej się nie bezpośrednio odnosić do sprawy. Tym razem podzieliła się na InstaStories wiadomością, którą otrzymała od jednej obserwatorki.

Ty potrafisz uszanować prywatność dzieci i nie prać brudów publicznie, a ojciec twoich synów daje relacje z podtekstami, jaki to był nieszczęśliwy. Przykre, że dorosły mężczyzna nie rozumie, jak krzywdzi w ten sposób swoich bliskich.

- napisała do Wiśniewskiej internautka. "Tule cię mocno bo przechodziłam przez rozwód i na szczęście oboje byliśmy na tyle dojrzali, żeby nie wylewać swoich żalów w social mediach. Jesteś silną kobietą i matką, i podziwiam cię, jak sama wszystko ogarnias. Jeszcze masz siłę na studia i pracę. Masz cudowne dzieciaczki i za parę lat one będą widziały, ile dla nich robisz" - mogliśmy dalej przeczytać w wiadomości. Pola w żaden sposób tego nie skomentowała.

To nie był pierwszy wpis Poli Wiśniewskiej po rozstaniu. Takie słowa też zamieściła

Przypomnijmy, że Pola jest również bardzo aktywna na swoim kanale nadawczym na Instagramie. Kilkukrotnie zamieściła tam wpisy skierowane do swoich odbiorców, które odebrane były jako odniesienie do tematu rozwodu z Wiśniewskim. 25 marca postanowiła poruszyć kwestię lojalności w związku. "Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa" - przekazała (jeszcze) żona artysty.