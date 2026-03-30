Poprzednia rozprawa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Z medialnych doniesień wynikało, że w sądzie stawiła się wówczas aktorka, a jej były partner był nieobecny. Za to 30 marca jedynie Żurawski zjawił się na sali. Na rozprawę przyszedł z przyjacielem, aktorem Piotrem Nowakiem. Decyzja o rozwodzie wciąż nie zapadła.

Kolejna rozprawa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego odbędzie się w maju

Joanna Adamowicz z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w rozmowie z Plejadą przekazała, że kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 11 maja. Przedstawicielka sądu wyjaśniła również, że nieobecność Romy Gąsiorowskiej nie jest niczym niezwykłym. - Strony mają swoich pełnomocników i ich obecność na rozprawach nie jest obowiązkowa, o ile sąd tego nie zaznaczy - poinformowała.

Jeszcze w listopadzie media obiegła informacja, że to aktorka złożyła pozew o rozwód. Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski byli małżeństwem od 2010 roku. Spekulacje o problemach w ich związku zaczęły pojawiać się jeszcze w 2022 roku. Dwa lata później w rozmowie z natemat.pl aktorka potwierdziła doniesienia o rozwodzie, przyznając, że ona i Żurawski "nie są razem już bardzo długo".

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski nie mówią wiele o życiu prywatnym

Choć relacja Gąsiorowskiej i Żurawskiego od dawna przyciągała uwagę mediow, aktorska para unikała opowiadania publicznie o kwestiach związanych z życiem prywatnym. Przez wiele miesięcy nie komentowali też plotek o rozstaniu. Gąsiorowska zrobiła wyjątek we wspomnianej rozmowie z natemat.pl. - Są informacje, że rozwodzę się z mężem. Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw - powiedziała.

Żurawski i Gąsiorowska doczekali się córki i syna. W tej samej rozmowie aktorka podkreśliła, że rozstanie wygląda inaczej w relacji, w której pojawiły się dzieci. - Taka relacja się nie kończy. (...) Jesteśmy już na dalszym etapie. Uczymy się od lat, jak sobie radzić z wyzwaniami, które są przed nami. Na bieżąco realizujemy plan ustalony za pomocą specjalistów. Tu najważniejsze jest dobro dzieci - zaznaczyła Gąsiorowska.