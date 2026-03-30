Ralph Kaminski ostro o Krystynie Prońko. "Antypatyczna osoba". Tak mu odpowiedziała

Ralph Kaminski przyznał, że choć podziwia twórczość Krystyny Prońko, jej zachowanie sprawiło, że nie chciałby wykonywać jej repertuaru. Oto jak zareagowała sama zainteresowana.
Ralph Kaminski, Krystyna Prońko
Ralph Kaminski słynie ze szczerych opinii i nie waha się wyrażać ich publicznie. Ostatnio skrytykował program "X Factor", w którym brał udział, a w 2025 roku nie przebierał w słowach i wytknął Annie Popek nieodpowiednie zachowanie w mediach. Teraz wokalista gorzko podsumował spotkanie z legendą polskiej sceny, Krystyną Prońko. Do zdarzenia doszło podczas festiwalu "Cały Kazio" w Polanicy-Zdrój, gdzie Kaminski miał okazję zobaczyć 79-latkę za kulisami. Jak się okazało, ich pierwsze zetknięcie nie przebiegło zgodnie z jego oczekiwaniami.

Ralph Kaminski o spotkaniu z Krystyną Prońko. "Antypatyczna osoba"

Ralph Kaminski w rozmowie z "Onet Rano" opowiedział, że przywitał się z Krystyną Prońko słowami "dzień dobry", jednak nie otrzymał odpowiedzi. - Dlatego nie chciałbym śpiewać jej repertuaru. Ale jest to repertuar znakomity i [Prońko] jest wybitną polską wokalistką, tylko że jak śpiewa te piosenki, to czuję, że jest zła na wszystkich - wyznał.

W dalszej części wywiadu podkreślił, że wizerunek i talent wokalistki widoczny w jej twórczości oraz dorobku artystycznym znacznie różni się od tego, jaka jest prywatnie. - To jest wspaniała, wybitna wokalistka, ale jakaś antypatyczna osoba. Widzę po niej, że musi być osobą, która nie lubi ludzi, mimo że śpiewa genialnie - ocenił piosenkarz.

Krystyna Prońko zareagowała na słowa Ralpha Kaminskiego

Redakcja Onetu skontaktowała się z Krystyną Prońko, aby poznać jej reakcję na słowa Kaminskiego. W odpowiedzi przyznała, że nie zna wokalisty, dlatego nie chciała komentować jego opinii. - Nie będę komentować wypowiedzi ludzi, których nie znam - odparła.

Krystyna Prońko jest uznawana za jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek wykonujących muzykę z pogranicza jazzu i rocka. Na scenie obecna jest od niemal sześciu dekad, a w przeszłości współpracowała z Czesławem Niemenem oraz zespołami takimi jak Skaldowie i Czerwone Gitary. Do jej największych przebojów należą m.in. "Jesteś lekiem na całe zło", "Psalm stojących w kolejce", "Małe tęsknoty", "Nie kochał nas" (z udziałem Majki Jeżowskiej).  

