Ralph Kaminski słynie ze szczerych opinii i nie waha się wyrażać ich publicznie. Ostatnio skrytykował program "X Factor", w którym brał udział, a w 2025 roku nie przebierał w słowach i wytknął Annie Popek nieodpowiednie zachowanie w mediach. Teraz wokalista gorzko podsumował spotkanie z legendą polskiej sceny, Krystyną Prońko. Do zdarzenia doszło podczas festiwalu "Cały Kazio" w Polanicy-Zdrój, gdzie Kaminski miał okazję zobaczyć 79-latkę za kulisami. Jak się okazało, ich pierwsze zetknięcie nie przebiegło zgodnie z jego oczekiwaniami.

REKLAMA

Ralph Kaminski o spotkaniu z Krystyną Prońko. "Antypatyczna osoba"

Ralph Kaminski w rozmowie z "Onet Rano" opowiedział, że przywitał się z Krystyną Prońko słowami "dzień dobry", jednak nie otrzymał odpowiedzi. - Dlatego nie chciałbym śpiewać jej repertuaru. Ale jest to repertuar znakomity i [Prońko] jest wybitną polską wokalistką, tylko że jak śpiewa te piosenki, to czuję, że jest zła na wszystkich - wyznał.

W dalszej części wywiadu podkreślił, że wizerunek i talent wokalistki widoczny w jej twórczości oraz dorobku artystycznym znacznie różni się od tego, jaka jest prywatnie. - To jest wspaniała, wybitna wokalistka, ale jakaś antypatyczna osoba. Widzę po niej, że musi być osobą, która nie lubi ludzi, mimo że śpiewa genialnie - ocenił piosenkarz.

Krystyna Prońko zareagowała na słowa Ralpha Kaminskiego

Redakcja Onetu skontaktowała się z Krystyną Prońko, aby poznać jej reakcję na słowa Kaminskiego. W odpowiedzi przyznała, że nie zna wokalisty, dlatego nie chciała komentować jego opinii. - Nie będę komentować wypowiedzi ludzi, których nie znam - odparła.

Krystyna Prońko jest uznawana za jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek wykonujących muzykę z pogranicza jazzu i rocka. Na scenie obecna jest od niemal sześciu dekad, a w przeszłości współpracowała z Czesławem Niemenem oraz zespołami takimi jak Skaldowie i Czerwone Gitary. Do jej największych przebojów należą m.in. "Jesteś lekiem na całe zło", "Psalm stojących w kolejce", "Małe tęsknoty", "Nie kochał nas" (z udziałem Majki Jeżowskiej).