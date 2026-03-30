Julia Wieniawa ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Wszystko za sprawą tajemniczego mężczyzny, z którym została zauważona w Warszawie. Jak się okazało, chodzi o Hervé Matthysa - zawodnika, który do tej pory funkcjonował głównie w świecie sportu i stroni od show-biznesu. 30-letni Belg gra na pozycji środkowego obrońcy. Czy to właśnie on skradł serce piosenkarki?

REKLAMA

Zobacz wideo Pawłowski odpowiada na hejt "Rodzinki.pl". Zapytaliśmy o stosunek do Wieniawy

Kim jest Hervé Matthys? Został zauważony u boku Julii Wieniawy

Piłkarskie początki Hervé Matthysa związane są z uznanymi akademiami RSC Anderlecht i Club Brugge, które od lat uchodzą za kuźnie talentów. W kolejnych latach Matthys konsekwentnie budował doświadczenie, grając m.in. w KVC Westerlo, a następnie w lidze holenderskiej - w barwach FC Eindhoven, Excelsior Rotterdam oraz ADO Den Haag. W sezonie 2022/2023 był jednym z podstawowych obrońców K Beerschot VA.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

W 2025 roku zdecydował się na transfer do drużyny Motoru Lublin, gdzie pełni ważną rolę w ustawianiu defensywy i wspiera drużynę w budowaniu akcji od tyłu. Choć jego nazwisko rzadko trafiało na pierwsze strony gazet, można uznać w środowisku sportowym uchodzi za solidnego i przewidywalnego zawodnika. Tajemnicza relacja z Julią Wieniawą sprawiła, że piłkarzem zainteresowały się media.

Kim jest Hervé Matthys? Został zauważony u boku Julii Wieniawy

Prawdziwe poruszenie wokół Matthysa zaczęło się jednak dopiero w momencie, gdy został powiązany z Wieniawą. W sieci pojawiło się nagranie z Warszawy, z ulicy Nowy Świat, na którym aktorka spaceruje w jego towarzystwie, co natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Oliwy do ognia dolała ich aktywność w mediach społecznościowych - oboje obserwują się na Instagramie, co nie umknęło czujnym fanom. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła, co dokładnie ich łączy. W kontekście wcześniejszych głośnych związków aktorki temat błyskawicznie stał się jednym z najgorętszych w polskim show-biznesie. Myślicie, że to coś więcej?