Michał Żurawski, choć od dłuższego czasu nie jest już w związku z Romą Gąsiorowską, formalnie wciąż pozostaje jej mężem. Przez lata uchodzili za zgodną i zgraną parę polskiego show-biznesu, jednak ich relacja nie była pozbawiona trudności. Z zewnątrz sprawiali wrażenie idealnego duetu, lecz prywatnie mierzyli się z kryzysem. Już w 2022 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o rozstaniu, a kolejne miesiące przyniosły informacje o próbach odbudowania relacji, które ostatecznie nie zakończyły się powodzeniem.

Zobacz wideo Schreiber świeżo po rozwodzie

Michał Żurawski i Roma Gąsiorowska nadal się rozwodzą. Najnowsze wieści

Wszystko wskazywało na to, że finał sprawy jest już blisko. Po listopadowym terminie w ubiegłym roku kolejne posiedzenie wyznaczono na marzec 2026. W sądzie pojawił się tylko Michał Żurawski - fotoreporterzy uchwycili go, gdy oparty o ścianę popijał napój z papierowego kubka, czekając na wejście na salę. Jak ustalił Pudelek, rozstrzygnięcie nie zapadło, a następny termin rozprawy wyznaczono na maj. Przypomnijmy przy okazji, że to Roma Gąsiorowska jako pierwsza podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa z gwiazdorem. Aktorzy jednak przestali komentować jakiekolwiek wieści na temat ich sfery prywatnej.

Michał Żurawski i Roma Gąsiorowska rozstali się. Dlaczego związek nie przetrwał próby czasu?

Aktorka otwarcie przyznała, że jednym z głównych powodów rozpadu jej małżeństwa z Michał Żurawski był problem z alkoholem. Choć aktor w przeszłości podejmował walkę z uzależnieniem, temat ten wciąż odciskał piętno na ich relacji. Aktorka podkreślała, jak wymagające jest życie u boku osoby zmagającej się z nałogiem i jak dużego zaangażowania wymaga to od całej rodziny.

- Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - wyznała dla naTemat.