Mama Justyny Steczkowskiej, Danuta Steczkowska, zmarła w listopadzie 2020 roku. Artystka nigdy nie kryła, że rodzina jest dla niej jednym z najważniejszych aspektów życia, przez co śmierć tak bliskiej osoby mocno na nią wpłynęła. W nowym wywiadzie w podcaście "Call me mommy" Steczkowska powróciła wspomnieniami do ostatnich chwil życia jej mamy, ujawniając, że żałuje przy tym pewnej rzeczy.

Justyna Steczkowska wspomina ostatnie chwile mamy. "Żałuję, że tak nie usiadłam z nią"

- (Śmierć mamy - red.) miała wpływ na moje dzieci. To na pewno. Bo pierwszy raz były tak blisko śmierci, takiej, która jest nieuchronna w życiu każdego z nas, i widziały krok po kroku, jak to się dzieje - skomentowała w wywiadzie Steczkowska. Wyznała dalej, że już po śmierci mamy zdała sobie sprawę, że nie miały okazji szczerze ze sobą porozmawiać. Tak o tym opowiedziała.

Jedyne, czego żałuję, to, że nie mogłam z nią pogadać jak kobieta z kobietą. Wiesz, kiedy już miałyśmy czas dla siebie i ona już nie była w aż takim biegu wychowania dzieci i wnuków. Żałuję, że tak nie usiadłam z nią i nie pogadałam o tym, jak jej się żyło

- wyznała piosenkarka. Steczkowska przyznała też jednak, że udało jej się podziękować mamie za wszystko, co dla niej zrobiła. - Chciałabym zadzwonić dzisiaj do mamy. Nie mam już takiej możliwości, więc jeśli ktoś z was ma, to naprawdę warto się po prostu cieszyć tymi chwilami, bo one nie trwają wiecznie - dodała w podcaście.

Justyna Steczkowska wzrusza się, gdy mówi o mamie. Pamięta o jednym wyjątkowym momencie

Na temat śmierci mamy Steczkowska porozmawiała również w 2025 roku z dziennikarką w "Dzień dobry TVN". Wspomniała wtedy jeden moment, który na długo zapadł jej w pamięć. Mówiąc o tej chwili ze swoją mamą, gwiazda nie kryła łez. - Zaczęłam śpiewać piosenkę, a ona nagle zaśpiewała fragment ze mną. Zalałam się łzami. Już nic nie mówiła przez te lata i nagle... Było widać, że po prostu jest wciąż przytomna i myślę, że była wdzięczna za to, że jesteśmy tam z nią wszyscy - opowiedziała piosenkarka. Więcej przeczytacie w artykule: "Justyna Steczkowska wspomniała o zmarłej mamie. Wybuchła płaczem w trakcie wywiadu".