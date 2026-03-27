Allan Enso świętuje urodziny u boku ukochanej. Tak zareagowała Górniak

Allan Enso ma za sobą głośne rozstanie z Nicol Pniewską. Jego niedoszły teść i mama Edyta Górniak prowadzili medialną dyskusję i rzucali oskarżeniami. - O Allanie zaczęło się pisać dopiero wtedy dobrze, kiedy trafił pod moje skrzydła, gdy zadbałem o jego wizerunek, zadbałem o jego wygląd, gdy dałem mu serce. Zresztą to wszystko można sprawdzić, co pisano o nim przede mną - mówił Bart Pniewski w mediach społecznościowych. Po rozstaniu Allan Enso odnalazł szczęście u boku nowej partnerki.

Allan Enso pokazał urodzinowy kadr. Świętuje z ukochaną

27 marca Allan Enso świętuje 22. urodziny. Z tej okazji syn wokalistki opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe kadry, na których zaprezentował urodzinowe dekoracje oraz tort. Na jednym ze zdjęć pojawiła się także jego partnerka. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od zachwyconych internautów. "Samych wspaniałości", "Przepiękni", "Fajne zdjęcia", "Bądź szczęśliwy", "Wszystkiego najlepszego" - pisali.

Edyta Górniak również zareagowała na zdjęcia syna i złożyła mu urodzinowe życzenia. "Synek. 22. Człowieku! When? Love you, more then you will ever know [Kiedy? Kocham cię, bardziej niż kiedykolwiek będziesz w stanie sobie wyobrazić - przyp.red.]. Happy birthday, Skarbie" - napisała.

Edyta Górniak o współpracy z synem. Zaskakujące słowa

Jakiś czas temu Edyta Górniak wystąpiła w programie "halo tu polsat" i opowiedziała o współpracy z synem, który również zajmuje się muzyką. - Ja nie lubię pracować z moim synem i on nie lubi pracować ze mną - powiedziała. Wspomniała o talencie pociechy. - On jest po prostu bardzo zdolny i bardzo szybko łapie to, co ja mu opowiadam o swoim wyobrażeniu, no bo ja technologicznie nigdy nie miałam cierpliwości do komputerów, do programów, do jakichś oprogramowań - tłumaczyła Górniak. Wspomniała o różnych wizjach. - On ma swoją koncepcję. Jest artystą, twórcą, więc po prostu chciałby po swojemu, no a ja chciałabym po swojemu (...). Jak już się złapiemy, to jest super, no ale czasem mamy trudne rozmowy - mówiła.