Joanna Opozda zyskała popularność dzięki roli w "Pierwszej miłości", gdzie wcieliła się w Jowitę. Później mogliśmy ją zobaczyć w takich produkcjach jak: "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli" czy "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle". Nie da się ukryć, że emocje wzbudzała jej relacja z Antkiem Królikowskim. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych. Udostępniła fanom możliwość zadawania jej pytań, a jedno z nich ją rozbawiło. Chodziło o dobór partnera.

O to fan zapytał Joannę Opozdę. To rozbawiło aktorkę

Aktorka ma spore grono obserwujących na Instagramie. Są oni aktywni i chętnie udzielają się na jej profilu. Opozda postanowiła odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Jedno z nich bardzo ją rozbawiło. "Jak znaleźć odpowiedniego partnera na życie?" - zapytał jeden z fanów. Aktorka odpisała rozbrajająco szczerze: "Serio, mnie o to pytasz?" i dodała kilka rozbawionych emotek.

Niewykluczone, że Opozda nawiązuje do swojego małżeństwa z Antkiem Królikowskim. Pobrali się w sierpniu 2021 roku. W lutym następnego roku doczekali się syna, jednak rozstali się krótko przed tym, jak chłopiec przyszedł na świat. Do dziś Opozda i Królikowski nie mogą się porozumieć. Nie otrzymali jeszcze rozwodu, choć sprawa od lat jest w toku. Więcej dowiecie się tutaj: Nowe wieści ws. rozwodu Opozdy i Królikowskiego. Wiadomo, co z wyrokiem.

Joanna Opozda opowiedziała o samodzielnym macierzyństwie

W lutym Opozda wyprawiła synowi czwarte urodziny. Aktorka nie ukrywa jednak, że samodzielne macierzyństwo to nie jest proste. "Nikt tak naprawdę nie wie, z czym mierzą się samotne matki, dopóki sam nie stanie w tych butach. To są noce bez snu, lęk o jutro, ogromna odpowiedzialność i jednocześnie bezwarunkowa miłość, która daje siłę, kiedy wydaje się, że już jej nie ma" - przekazała na relacji na Instagramie.

Aktorka zaznaczyła, że samodzielne wychowywanie dziecka rzadko bywa świadomym wyborem. Najczęściej jest to trudna decyzja, którą podejmuje się z myślą o dobru dziecka i własnym spokoju. Zaznaczyła, że choć taka droga wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, daje też poczucie godności i stabilizacji. "Żadna kobieta nie zostaje samotną matką z wyboru. To nie jest plan marzeń. (...) Można nie mieć wszystkiego, ale można mieć spokój, godność i czyste sumienie. A dzieci potrzebują właśnie najbardziej tego - stabilności i miłości" - napisała Opozda.