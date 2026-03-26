Kacper Błoński i Young Leosia tworzyli w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych par młodego pokolenia w show-biznesie. Znany influencer i raperka byli za sobą związani od 2023 roku i wydawali się dość zgranym duetem. Niestety 26 marca Błoński ogłosił w mediach społecznościowych, że nie są już razem. Celebryta zamieścił smutny wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Young Leosia to przede wszystkim wizerunek czy muzyka?

Kacper Błoński i Young Leosia nie są już razem. "Dalej w życie idziemy już bez siebie"

"Nie potrafiłem zebrać się do tej wiadomości, ale nadszedł ten czas kiedy trzeba się z tym zmierzyć. To było piękne 2,5 roku i w życiu nie zamieniłbym tego czasu na nic innego" - zaczął we wpisie na Instagramie Błoński, publikując do tego grafikę pękniętego serca. Poinformował dalej, że z Young Leosią rozstali się jednak w dobrych stosunkach.

Rozstaliśmy się bez żadnych kwasów i to chyba najpiękniejsza puenta tej relacji. Dalej w życie idziemy już bez siebie, już nie jako para ale wiedząc, że jeśli coś się wydarzy jest tam gdzieś przyjaciel na którego zawsze możesz liczyć

- dopisał influencer. W dalszej części zwrócił się do byłej partnerki. "Sarka, (imię Young Leosi - red.) zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od ciebie nauczyłem. 'Pół świata' to klamra, która zamyka ten etap i moja pamiątka tego pięknego okresu" - przekazał Błoński odnosząc się także do utworu, który wypuścił wraz z ogłoszeniem rozstania.

Young Leosia również zabrała głos. Tak odniosła się do rozstania

Na profilu raperki również pojawił się wpis dotyczący rozstania z partnerem. Leosia postanowiła odpowiedzieć na pytanie jednego z fanów. "Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie" - przekazała artystka, wyjaśniając, że wraz z Błońskim walczyli jednak o tę relację.

"Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - dodała na koniec.